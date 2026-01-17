Cagliari x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Ital Cagliari e Juventus jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 17.01.26 16h23 O Juventus vem de uma vitória de 5 a 0 sobre o Cremonese (X/ @juventusfc) Cagliari x Juventus disputam hoje, sábado (17/01), a 21° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Unipol Domus, em Cagliari, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cagliari x Juventus ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Juventus é o 4° colocado do Campeonato Italiano e acumula 11 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 32 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas da Série A italiana. Já o Cagliari ocupa a 16° posição com 4 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados e 30 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Cagliari x Juventus: prováveis escalações Cagliari: Caprile; Luperto, Mina e Pedro; Palestra, Adopo, Mazzitelli e Obert; Gaetano; Esposito e Kilicsoy. Técnico: Fabio Pisacane. Juventus: Perin; Kelly, Bremer e Kalulu; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli e McKenni; Yildiz e Miretti; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti. FICHA TÉCNICA Cagliari x Juventus Campeonato Italiano Local: Unipol Domus, em Cagliari, Itália Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cagliari Juventus Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Volta Redonda x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 18h30 Campeonato Gaúcho Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Gaúcho Grêmio e São Luiz jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 18h10 Cariocão Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca Boavista e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 17h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 15h56 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Volta para casa Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada 17.01.26 14h14