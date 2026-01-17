Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Cagliari x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Ital

Cagliari e Juventus jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Juventus vem de uma vitória de 5 a 0 sobre o Cremonese (X/ @juventusfc)

Cagliari x Juventus disputam hoje, sábado (17/01), a 21° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Unipol Domus, em Cagliari, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cagliari x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventus é o 4° colocado do Campeonato Italiano e acumula 11 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 32 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas da Série A italiana.

Já o Cagliari ocupa a 16° posição com 4 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados e 30 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Cagliari x Juventus: prováveis escalações

Cagliari: Caprile; Luperto, Mina e Pedro; Palestra, Adopo, Mazzitelli e Obert; Gaetano; Esposito e Kilicsoy. Técnico: Fabio Pisacane.

Juventus: Perin; Kelly, Bremer e Kalulu; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli e McKenni; Yildiz e Miretti; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA
Cagliari x Juventus
Campeonato Italiano
Local: Unipol Domus, em Cagliari, Itália
Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 16h45

