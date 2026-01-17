Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 17.01.26 7h00 Às 09h30, Manchester City e Manchester United jogarão um Manchester Derby (X/ @ManCity) Os jogos de hoje, neste sábado (17/01), incluem partidas pela Copa Africana de Nações, Campeonato Inglês, La Liga e outras competições internacionais. Às 13h, o Egito enfrentará a Nigéria pelo 3° lugar da Copa Africana de Nações. Já às 14h30, o Leipzig enfrentará o Bayern de Munique pela Bundesliga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Borussia Dortmund x St. Pauli - 11h30 - Youtube (Canal GOAT), SportyNet e OneFootball Wolfsburg x Heidenheim - 11h30 - OneFootball Hoffenheim x Leverkusen - 11h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Colônia x Mainz - 11h30 - OneFootball Hamburg x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball Leipzig x Bayern de Munique - 14h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Real Madrid x Levante - 10h - ESPN e Disney+ Mallorca x Athletic Bilbao - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Osasuna x Real Oviedo - 14h30 - Disney+ Betis x Villarreal - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Manchester United x Manchester City - 09h30 - Disney+ Chelsea x Brentford - 12h - ESPN e Disney+ Leeds x Fulham - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Liverpool x Burnley - 12h - ESPN 4 e Disney+ Sunderland x Crystal Palace - 12h - Disney+ Tottenham x West Ham - 12h - Disney+ Nottingham Forest x Arsenal - 14h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Udinese x Inter de Milão - 11h - Disney+ Napoli x Sassuolo - 14h - ESPN 4 e Disney+ Cagliari x Juventus - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Feiha x Dhamk - 10h35 - Sem informações Al Kholood x Al Ahli - 12h10 - Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Shabab - 14h30 - Band, SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Copa Africana de Nações Egito x Nigéria - 13h - Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Shabab; veja o horário O jogo entre Al Nassr x Al Shabab terá transmissão ao vivo pela Band, pela SporTV 3 e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Egito e Costa do Marfim; veja o horário O jogo entre Egito x Nigéria terá transmissão ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 13h. Onde assistir ao Manchester Derby; veja o horário O jogo entre United x City terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 09h30. Onde assistir ao jogo de Leipzig e Bayern; veja o horário O jogo entre Leipzig x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela SporTV, OneFootball e CazéTV, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 14h30 - Al Nassr x Al Shabab - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 13h - Egito x Nigéria - Copa Africana de Nações TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 10h - Real Madrid x Levante - La Liga 12h - Chelsea x Brentford - Premiere League 12h - Liverpool x Burnley - Premiere League 12h15 - Mallorca x Athletic Bilbao - La Liga 14h - Napoli x Sassuolo - Campeonato Italiano 14h30 - Nottingham Forest x Arsenal - Premiere League 16h45 - Cagliari x Juventus - Campeonato Italiano SporTV 11h30 - Hoffenheim x Leverkusen - Bundesliga 14h30 - Al Nassr x Al Shabab - Campeonato Saudita 14h30 - Leipzig x Bayern de Munique - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 09h30 - Manchester United x Manchester City - Premiere League 10h - Real Madrid x Levante - La Liga 11h - Udinese x Inter de Milão - Campeonato Italiano 12h - Leeds x Fulham - Premiere League 12h - Sunderland x Crystal Palace - Premiere League 12h - Tottenham x West Ham - Premiere League 12h - Chelsea x Brentford - Premiere League 12h - Liverpool x Burnley - Premiere League 12h15 - Mallorca x Athletic Bilbao - La Liga 14h - Napoli x Sassuolo - Campeonato Italiano 14h30 - Nottingham Forest x Arsenal - Premiere League 14h30 - Osasuna x Real Oviedo - La Liga 16h45 - Cagliari x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Betis x Villarreal - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball
11h30 - Borussia Dortmund x St. Pauli - Bundesliga
11h30 - Wolfsburg x Heidenheim - Bundesliga
11h30 - Colônia x Mainz - 11h30 - Bundesliga
11h30 - Hamburg x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
11h30 - Hoffenheim x Leverkusen - Bundesliga
14h30 - Leipzig x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet
11h30 - Borussia Dortmund x St. Pauli - Bundesliga Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 