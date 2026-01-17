Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 09h30, Manchester City e Manchester United jogarão um Manchester Derby (X/ @ManCity)

Os jogos de hoje, neste sábado (17/01), incluem partidas pela Copa Africana de Nações, Campeonato Inglês, La Liga outras competições internacionais.

Às 13h, o Egito enfrentará a Nigéria pelo 3° lugar da Copa Africana de Nações. Já às 14h30, o Leipzig enfrentará o Bayern de Munique pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Borussia Dortmund x St. Pauli - 11h30 - Youtube (Canal GOAT), SportyNet e OneFootball
  2. Wolfsburg x Heidenheim - 11h30 - OneFootball
  3. Hoffenheim x Leverkusen - 11h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  4. Colônia x Mainz - 11h30 - OneFootball
  5. Hamburg x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball
  6. Leipzig x Bayern de Munique - 14h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Madrid x Levante - 10h - ESPN e Disney+
  2. Mallorca x Athletic Bilbao - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Osasuna x Real Oviedo - 14h30 - Disney+
  4. Betis x Villarreal - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Manchester United x Manchester City - 09h30 - Disney+
  2. Chelsea x Brentford - 12h - ESPN e Disney+
  3. Leeds x Fulham - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Liverpool x Burnley - 12h - ESPN 4 e Disney+
  5. Sunderland x Crystal Palace - 12h - Disney+
  6. Tottenham x West Ham - 12h - Disney+
  7. Nottingham Forest x Arsenal - 14h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Udinese x Inter de Milão - 11h - Disney+
  2. Napoli x Sassuolo - 14h - ESPN 4 e Disney+
  3. Cagliari x Juventus - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Feiha x Dhamk - 10h35 - Sem informações
  2. Al Kholood x Al Ahli - 12h10 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Nassr x Al Shabab - 14h30 - Band, SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Copa Africana de Nações

  1. Egito x Nigéria - 13h - Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay

Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Shabab; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Al Shabab terá transmissão ao vivo pela Band, pela SporTV 3 e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Egito e Costa do Marfim; veja o horário

O jogo entre Egito x Nigéria terá transmissão ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 13h.

Onde assistir ao Manchester Derby; veja o horário

O jogo entre United x City terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 09h30.

Onde assistir ao jogo de Leipzig e Bayern; veja o horário

O jogo entre Leipzig x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela SporTV, OneFootball e CazéTV, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 14h30 - Al Nassr x Al Shabab - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 13h - Egito x Nigéria - Copa Africana de Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 10h - Real Madrid x Levante - La Liga
  2. 12h - Chelsea x Brentford - Premiere League
  3. 12h - Liverpool x Burnley - Premiere League
  4. 12h15 - Mallorca x Athletic Bilbao - La Liga
  5. 14h - Napoli x Sassuolo - Campeonato Italiano
  6. 14h30 - Nottingham Forest x Arsenal - Premiere League
  7. 16h45 - Cagliari x Juventus - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 11h30 - Hoffenheim x Leverkusen - Bundesliga
  2. 14h30 - Al Nassr x Al Shabab - Campeonato Saudita
  3. 14h30 - Leipzig x Bayern de Munique - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h30 - Manchester United x Manchester City - Premiere League
  2. 10h - Real Madrid x Levante - La Liga
  3. 11h - Udinese x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  4. 12h - Leeds x Fulham - Premiere League
  5. 12h - Sunderland x Crystal Palace - Premiere League
  6. 12h - Tottenham x West Ham - Premiere League
  7. 12h - Chelsea x Brentford - Premiere League
  8. 12h - Liverpool x Burnley - Premiere League
  9. 12h15 - Mallorca x Athletic Bilbao - La Liga
  10. 14h - Napoli x Sassuolo - Campeonato Italiano
  11. 14h30 - Nottingham Forest x Arsenal - Premiere League
  12. 14h30 - Osasuna x Real Oviedo - La Liga
  13. 16h45 - Cagliari x Juventus - Campeonato Italiano
  14. 17h - Betis x Villarreal - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Borussia Dortmund x St. Pauli - Bundesliga
  2. 11h30 - Wolfsburg x Heidenheim - Bundesliga
  3. 11h30 - Colônia x Mainz - 11h30 - Bundesliga
  4. 11h30 - Hamburg x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  5. 11h30 - Hoffenheim x Leverkusen - Bundesliga
  6. 14h30 - Leipzig x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 11h30 - Borussia Dortmund x St. Pauli - Bundesliga
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Paulista

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão

Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 12h00

Copa Africana de Nações

Senegal x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa Africana de Nações hoje (18)

Senegal e Marrocos jogam a final da Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

18.01.26 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

18.01.26 7h00

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C

Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas

18.01.26 8h00

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

FUTEBOL

Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo'

Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá

18.01.26 7h30

Campeonato Paulista

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão

Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda