Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha

Botafogo x IAC disputam hoje, sábado (17/01), as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Itaquaquecetuba ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Record News e pela CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas da Copinha, o Botafogo venceu o Águia de Marabá por 1 a 0, superou a Estrela de Março por esse mesmo placar, goleou o Taubaté por 5 a 0, venceu o São José por 3 a 0 e superou o Juventude por 4 a 1.

Já o IAC passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o SE Juventude, um empate sem gols com o Novorizontino, uma vitória de 1 a 0 sobre o Náutico, outra de 2 a 1 contra o União Mogi e um empate de 1 a 1 com o Fortaleza.

Botafogo x Itaquaquecetuba: prováveis escalações

Botafogo: Sem informações.

Itaquá: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Itaquá Athletico Club

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté (SP)

Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 16h30