Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha

Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Botafogo venceu todas as partidas que disputou nessa Copinha (Henrique Lima/ Botafogo FR)

Botafogo x IAC disputam hoje, sábado (17/01), as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Itaquaquecetuba ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Record News e pela CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas da Copinha, o Botafogo venceu o Águia de Marabá por 1 a 0, superou a Estrela de Março por esse mesmo placar, goleou o Taubaté por 5 a 0, venceu o São José por 3 a 0 e superou o Juventude por 4 a 1.

Já o IAC passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o SE Juventude, um empate sem gols com o Novorizontino, uma vitória de 1 a 0 sobre o Náutico, outra de 2 a 1 contra o União Mogi e um empate de 1 a 1 com o Fortaleza.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Botafogo x Itaquaquecetuba: prováveis escalações

Botafogo: Sem informações.

Itaquá: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Botafogo x Itaquá Athletico Club
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté (SP)
Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 16h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Copinha 2026

jogos de hoje

Botafogo

Itaquaquecetuba
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Cariocão

Volta Redonda x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Carioca

Volta Redonda e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

17.01.26 18h30

Campeonato Gaúcho

Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio e São Luiz jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

17.01.26 18h10

Cariocão

Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca

Boavista e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

17.01.26 17h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha

Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.01.26 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

17.01.26 7h00

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha

Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.01.26 15h56

PATRICK

Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros

Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional

16.01.26 20h36

Volta para casa

Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos

Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada

17.01.26 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda