Burkina Faso x Egito: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

Burkina Faso x Egito disputam hoje, terça-feira (09/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio do 4 de Agosto, em Uagadugu, Burkina Faso. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Burkina Faso x Egito ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Egito lidera invicto o Grupo A das eliminatórias e acumula um total de 6 vitórias, 1 empate, 16 gols marcados e 2 gols sofridos.

Burkina Faso ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

Burkina Faso x Egito: prováveis escalações

Burkina Faso: Kabore; Dayo, Tapsoba, Ayinde, Kabore; Ouattara, Simpore, I B Toure, Tiendrebeogo, Irie; Konate.

Egito: El-Shenawy; Hany, Rabia, Sobhi, Hamdi; Zizo, H. Fathy; Trezeguet, Salah, Marmoush; Mostafa Mohamed.

FICHA TÉCNICA

Burkina Faso x Egito

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio do 4 de Agosto, em Uagadugu, Burkina Faso

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 13h