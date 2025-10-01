Capa Jornal Amazônia
Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pela Copa do Mundo Sub-20

A seleção brasileira joga contra a seleção do Marrocos pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Durante a primeira rodada, o Brasil empatou com o México por 2 a 2 (Nelson Terme/ CBF)

Brasil x Marrocos disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Copa do Mundo Sub-20. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e CazéTV, incluise pela Amazon Prime, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Brasil x Marrocos: prováveis escalações

Brasil: Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rafel Coutinho e Rayan Lucas; João Cruz, Gustavo Prado e Léo Derik; Luighi. Técnico: Ramon Menezes.

Marrocos: Benchaouch; Maamar, Baouf, Bakhty e Zahouani; Essadak e Khalifi; Haddad, Maamma e Yassine; Zabiri. Técnico: Mohamed Ouahbi.

FICHA TÉCNICA
Brasil x Marrocos
Copa do Mundo Sub-20 2025
Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago
Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 20h


