Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pela Copa do Mundo Sub-20 A seleção brasileira joga contra a seleção do Marrocos pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 01.10.25 18h00 Durante a primeira rodada, o Brasil empatou com o México por 2 a 2 (Nelson Terme/ CBF) Brasil x Marrocos disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Copa do Mundo Sub-20. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e CazéTV, incluise pela Amazon Prime, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante a primeira rodada da Champions League, o Borussia empatou com o Juventus por 4 a 4, enquanto o Athletic perdeu para o Arsenal por 2 a 0. Brasil x Marrocos: prováveis escalações Brasil: Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rafel Coutinho e Rayan Lucas; João Cruz, Gustavo Prado e Léo Derik; Luighi. Técnico: Ramon Menezes. Marrocos: Benchaouch; Maamar, Baouf, Bakhty e Zahouani; Essadak e Khalifi; Haddad, Maamma e Yassine; Zabiri. Técnico: Mohamed Ouahbi. FICHA TÉCNICA Brasil x Marrocos Copa do Mundo Sub-20 2025 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 20h