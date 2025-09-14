Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino x Sport Recife disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bragantino acumula no Brasileirão um total de 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 27 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Sport Recife é o lanterna com 10 pontos, 1 vitória, 7 empates, 12 derrotas, 14 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

RB Bragantino x Sport Recife: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Erick Ramires, Fabinho, Luan Barbosa, Jhon Jhon e Ignacio Laquintana; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Sport: Gabriel Vasconcelos; Mateus Alexandre, Rafael Thyere, Renan Menezes e Aderlan; Zé Lucas, Christian Rivera, Matheusinho, Lucas Lima e Lucas Pereira; Diego Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 11h