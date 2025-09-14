Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 14.09.25 10h00 Bragantino soma 20 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (Paulo Paiva/ Sport Recife) Red Bull Bragantino x Sport Recife disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x Sport Recife ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bragantino acumula no Brasileirão um total de 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 27 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. Já o Sport Recife é o lanterna com 10 pontos, 1 vitória, 7 empates, 12 derrotas, 14 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Corinthians x Cruzeiro: onde assistir e as escalações da final do Brasileirão Feminino hoje (14/09) Corinthians e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações RB Bragantino x Sport Recife: prováveis escalações Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Erick Ramires, Fabinho, Luan Barbosa, Jhon Jhon e Ignacio Laquintana; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra. Sport: Gabriel Vasconcelos; Mateus Alexandre, Rafael Thyere, Renan Menezes e Aderlan; Zé Lucas, Christian Rivera, Matheusinho, Lucas Lima e Lucas Pereira; Diego Lacerda. Técnico: Daniel Paulista. FICHA TÉCNICA
Red Bull Bragantino x Sport Recife
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 11h 