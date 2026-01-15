Bragantino x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/01) pelo Campeonato Paulista

RB Bragantino x Corinthians disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 2° rodada do Campeonato Paulista. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, HBO Max, TNT e CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Paulistão 2026, o RB Bragantino venceu o Noroeste por 1 a 0 e o Corinthians goleou a Ponte Preta por 3 a 0.

Bragantino x Corinthians: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Agustin Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Jacaré), Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Junior.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Corinthians

Campeonato Paulista

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 19h30