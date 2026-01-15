Bragantino x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/01) pelo Campeonato Paulista Red Bull Bragantino e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.01.26 18h30 Em suas estreias pelo Paulistão, o Bragantino venceu o Noroeste e o Corinthians goleou a Ponte Preta (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) RB Bragantino x Corinthians disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 2° rodada do Campeonato Paulista. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, HBO Max, TNT e CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pelo Paulistão 2026, o RB Bragantino venceu o Noroeste por 1 a 0 e o Corinthians goleou a Ponte Preta por 3 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Monsoon x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Gaúcho Monsoon e Internacional jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Portuguesa x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelo Campeonato Carioca Portuguesa e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Bragantino x Corinthians: prováveis escalações Bragantino: Cleiton; Agustin Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Jacaré), Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Junior. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x Corinthians Campeonato Paulista Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians Red Bull Bragantino jogos de hoje Campeonato Paulista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10