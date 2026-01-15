Monsoon x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Gaúcho Monsoon e Internacional jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.01.26 18h00 Em suas estreias pelo Campeonato Gaúcho, o Monsoon empatou com o Guarany e o Internacional venceu o Novo Hamburgo (Ricardo Duarte/ Internacional) Monsoon x Internacional disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 2° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Monsoon FC x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pelo Campeonato Gaúcho, o Monsoon empatou com o Guarany por 1 a 1 e o Inter venceu o Novo Hamburgo por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Portuguesa x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelo Campeonato Carioca Portuguesa e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Monsoon x Internacional: prováveis escalações Monsoon: Pavan; Vinícius Garcia, Yuri, Ricardo e Pará; Jonathan Cabeça, Henrique e Jean Carlo; Anderson, Luan e Elieser. Técnico: Paulo Baier. Internacional: Anthoni (Ivan); Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabei; Ronaldo (Bruno Gomes), Benjamin, Vitinho (Gustavo Prado), Bruno Tabata e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano. FICHA TÉCNICA Monsoon FC x Internacional Campeonato Gaúcho Local: Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Internacional Monsoon Campeonato Gaúcho jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10