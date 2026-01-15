Capa Jornal Amazônia
Portuguesa x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelo Campeonato Carioca

Portuguesa e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, a Portuguesa empatou com o Flamengo e o Botafogo venceu o Fortaleza (X/ @portuguesarjofc/ @clickmj)

Portuguesa RJ x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portuguesa-RJ x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Portuguesa já estreou no Campeonato Carioca com um empate de 1 a 1 com o Flamengo, válido pela 5° rodada da competição. Em seus últimos jogos, o time empatou com Maricá, perdeu para América-RJ e venceu essa mesma equipe.

Já o Botafogo ainda não jogou na competição e, em seus últimos jogos, o time venceu o Fortaleza por 4 a 2 e empatou com o Corinthians e o Cruzeiro, ambos por 2 a 2.

Portuguesa-RJ x Botafogo: prováveis escalações

Portuguesa: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Rhuan Silveira, Bruno Mota e Guilherme Silveira; Léo Muchacho. Técnico: Alex Nascif.

Botafogo: Christian Loor; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Lucas Camilo, Bernardo Valim e Felipe Januário; Kauan Toledo, Caio Valle e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.

FICHA TÉCNICA
Portuguesa (RJ) x Botafogo
Campeonato Carioca
Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 19h

