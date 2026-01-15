Portuguesa x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelo Campeonato Carioca Portuguesa e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.01.26 18h00 Em seus últimos jogos, a Portuguesa empatou com o Flamengo e o Botafogo venceu o Fortaleza (X/ @portuguesarjofc/ @clickmj) Portuguesa RJ x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Portuguesa-RJ x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Portuguesa já estreou no Campeonato Carioca com um empate de 1 a 1 com o Flamengo, válido pela 5° rodada da competição. Em seus últimos jogos, o time empatou com Maricá, perdeu para América-RJ e venceu essa mesma equipe. Já o Botafogo ainda não jogou na competição e, em seus últimos jogos, o time venceu o Fortaleza por 4 a 2 e empatou com o Corinthians e o Cruzeiro, ambos por 2 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Monsoon x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Gaúcho Monsoon e Internacional jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Portuguesa-RJ x Botafogo: prováveis escalações Portuguesa: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Rhuan Silveira, Bruno Mota e Guilherme Silveira; Léo Muchacho. Técnico: Alex Nascif. Botafogo: Christian Loor; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Lucas Camilo, Bernardo Valim e Felipe Januário; Kauan Toledo, Caio Valle e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão. FICHA TÉCNICA Portuguesa (RJ) x Botafogo Campeonato Carioca Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Campeonato Carioca Portuguesa-RJ Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18) pelo Campeonato Carioca Sampaio Corrêa-RJ e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 19h30 Paulistão Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Paulista Guarani e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 19h30 FUTEBOL Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará 18.01.26 17h17 Cariocão Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Nova Iguaçu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua 18.01.26 18h10 Correção: Diniz escala reservas e Vasco amarga empate contra Nova Iguaçu no Campeonato Carioca 18.01.26 23h32 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estrurado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48