Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Botafogo x Vasco da Gama disputam hoje, quinta-feira (11/09), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Botafogo x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo é o 5° colocado do Brasileirão e soma 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Vasco está em 15° lugar na competição com 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 30 gols marcados e 31 gols sofridos.

A partida de ida entre Botafogo e Vasco terminou em empate de 1 a 1.

Botafogo x Vasco: prováveis escalações

Botafogo: John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro (Chris Ramos); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Cauan Barros; Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Vasco da Gama

Copa do Brasil 2025

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 11 de setembro de 2025, 21h30