Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 11.09.25 18h00 O Cruzeiro venceu a partida de ida por 2 a 0 (X/ @sudamericanabr) Cruzeiro x Atlético-MG disputam hoje, quinta-feira (11/09), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Cruzeiro x Atlético MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 35 gols marcados e 15 gols sofridos. Já o Atlético ocupa a 14° posição da competição com 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 24 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Cruzeiro por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira Cruzeiro x Atlético: prováveis escalações Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leo Jardim. Atlético (MG): Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu (Reinier) e Hulk. Técnico: Sampaoli. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Atlético Mineiro Copa do Brasil 2025 Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 11 de setembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Brasil 2025 Cruzeiro Atlético-MG jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.09.25 18h00 Copa do Brasil Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.09.25 18h00 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00