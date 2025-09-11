Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Cruzeiro venceu a partida de ida por 2 a 0 (X/ @sudamericanabr)

Cruzeiro x Atlético-MG disputam hoje, quinta-feira (11/09), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Cruzeiro x Atlético MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 35 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o Atlético ocupa a 14° posição da competição com 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 24 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Cruzeiro por 2 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

Cruzeiro x Atlético: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leo Jardim.

Atlético (MG): Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu (Reinier) e Hulk. Técnico: Sampaoli.

FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Atlético Mineiro
Copa do Brasil 2025
Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 11 de setembro de 2025, 19h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa do Brasil 2025

Cruzeiro

Atlético-MG

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Brasil

Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

11.09.25 18h00

Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

11.09.25 18h00

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda

Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém

11.09.25 10h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda

Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém

11.09.25 10h43

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

11.09.25 12h27

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

11.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda