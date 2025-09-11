Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG disputam hoje, quinta-feira (11/09), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Cruzeiro x Atlético MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 35 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o Atlético ocupa a 14° posição da competição com 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 24 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Cruzeiro por 2 a 0.

Cruzeiro x Atlético: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leo Jardim.

Atlético (MG): Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu (Reinier) e Hulk. Técnico: Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético Mineiro

Copa do Brasil 2025

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 11 de setembro de 2025, 19h30