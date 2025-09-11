Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 11.09.25 7h00 Às 21h30, o Botafogo jogará contra o Vasco pela Copa do Brasil (Vítor Silva/ Botafogo) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (11/09), incluem apenas duas partidas pela Copa do Brasil e uma pelo Campeonato Argentino. Às 19h30, o Cruzeiro jogará contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Vasco pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Belgrano x San Martín de San Juan - 20h - Disney+ Copa do Brasil Cruzeiro x Atlético-MG - 19h30 - Amazon Prime Botafogo x Vasco - 21h30 - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Botafogo e Vasco; veja o horário O jogo entre Botafogo x Vasco da Gama terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Amazon Prime Video, SporTV e Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Belgrano e San Marín; veja o horário O jogo entre Belgrano x San Martín de San Juan terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 20h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Botafogo x Vasco - Copa do Brasil Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 21h30 - Botafogo x Vasco - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ 20h - Belgrano x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino Premiere 21h30 - Botafogo x Vasco - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 Copa do Brasil Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa do Brasil Corinthians e Athletico PR jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 10.09.25 18h00 Copa do Brasil Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (10/09) pela Copa do Brasil Fluminense e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 10.09.25 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol Clube do Remo apresenta lateral Jorge como novo reforço para a Série B Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge carrega no currículo passagens por clubes do Brasil e exterior 10.09.25 18h29