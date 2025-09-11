Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia
Futebol

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
Às 21h30, o Botafogo jogará contra o Vasco pela Copa do Brasil (Vítor Silva/ Botafogo)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (11/09), incluem apenas duas partidas pela Copa do Brasil e uma pelo Campeonato Argentino.

Às 19h30, o Cruzeiro jogará contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Vasco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Belgrano x San Martín de San Juan - 20h - Disney+

Copa do Brasil

  1. Cruzeiro x Atlético-MG - 19h30 - Amazon Prime
  2. Botafogo x Vasco - 21h30 - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Vasco; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Vasco da Gama terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Amazon Prime Video, SporTV e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Belgrano e San Marín; veja o horário

O jogo entre Belgrano x San Martín de San Juan terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Botafogo x Vasco - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

  1. 21h30 - Botafogo x Vasco - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 20h - Belgrano x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 21h30 - Botafogo x Vasco - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

Futebol
