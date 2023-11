Botafogo larga na frente, cede o empate ao Santos e deixa escapar a liderança do Brasileirão

Quando tudo parece conspirar a favor do Botafogo, o menor dos imprevistos vira uma tempestade apocalíptica. A partida contra o Santos, na tarde deste domingo, tinha tudo para representar o renascimento do time, mas uma pequena falha na marcação aos 44 do segundo tempo jogou um balde d'água na esperança da torcida, que lotou o Engenhão e saiu frustrada com o empate em 1 a 1. O placar simboliza a oitava partida sem vitória na reta final do Brasileirão. Com isso, o time se mantém em segundo lugar, com 62 pontos, atrás do líder Palmeiras, que tem a mesma pontuação e um jogo a menos.

Em contrapartida, o Santos ganhou um poonto precioso fora de casa, na luta contra o rebaixamento. O Peixe agora é o 14ª com 43 pontos, dois a mais que o Cruzeiro, primeiro time da zona de rebaixamento. Mas a situação ruim ficou mesmo para o Botafogo, que pode ver o rival Palmeiras se distanciar, caso vença o Fortaleza também neste domingo. Além disso, o Flamengo, jogando no mesmo horário contra o América-MG, também tem a oportunidade de ultrapassar o Botafogo. O próximo jogo do time de Tiago Nunes será na quarta-feira (29), às 21h30, contra o já rebaixado Coritiba, no Couto Pereira.

Em sua casa, o Botafogo controlou as ações e foi superior durante o primeiro tempo. Aos 10 minutos, o time marcou o gol inicial com Eduardo cobrando falta para Danilo Barbosa, que superou a defesa adversária e marcou. Com a vantagem, os anfitriões seguiram dominando o jogo, especialmente devido ao desempenho eficiente de seus jogadores no meio-campo, restringindo as oportunidades de avanço do Santos.

O Botafogo teve chances de ampliar o placar na primeira etapa com Júnior Santos e Gabriel Pires, em cobranças de falta, mas faltou precisão nas finalizações. Já oi Santos enfrentou dificuldades para se aproximar do gol adversário. A melhor oportunidade de perigo veio com um chute de Jean Lucas de fora da área, bem defendido por Lucas Perri.

No segundo tempo, o Botafogo enfrentou mais pressão do Santos, especialmente após a entrada de Lucas Lima. A chance mais preocupante para o time alvinegro foi em um lance com o meia, cujo chute desviou na zaga, mas Lucas Perri fez uma excelente defesa. Entretanto, o lance foi interrompido por impedimento no início da jogada.

Assim, o Botafogo passou a buscar contra-ataques para liquidar o jogo. Houve boas oportunidades com Eduardo e Júnior Santos, porém, João Paulo impediu os gols. No final, o time carioca foi penalizado por não ter assegurado a vitória. Soteldo fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou para Messias, que empatou o jogo nos minutos finais.