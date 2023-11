Palmeiras aumenta chances de título no Brasileirão após empate do Botafogo

O Botafogo não aproveitou o jogo a menos que tinha em relação ao Palmeiras ao só empatar contra o Fortaleza. Com isso, não reassumiu a liderança e viu as chances de o título ficar com o alviverde paulista subirem de 44,30% para 45,93%. Uma leve subida, mas bastante significativa, já que a equipe de Abel Ferreira depende apenas dos próprios resultados para comemorar mais um título do Campeonato Brasileiro. O alvinegro carioca está com 28,8% de possibilidades de ser campeão.

Ao contrário do Botafogo , o Flamengo aproveitou o jogo atrasado para vencer o Bragantino , passar o rival do interior paulista, Grêmio e Atlético-MG na classificação geral e subir suas chances de título de 6,07% para 11,69%, colocando-se como a equipe que corre por fora na disputa pela taça do Brasileirão.

O Bragantino, por sua vez, foi para o jogo do Maracanã com 15,23% de possibilidades de título e saiu com 6,29% em quinto lugar. No fim de semana, o Massa Bruta vai precisar se recuperar novamente fora de casa, já que encara o Internacional.

Importante entender que as chances do Bragantino são maiores que as de Grêmio (5,71%) e Atlético-MG (1,50%) pelos adversários que cada um vai enfrentar. O Massa Bruta é o único que vai pegar uma equipe já rebaixada e em casa, o Coritiba. O Coxa ainda não está matematicamente na Série B, mas, pelas projeções do Espião Estatístico, não consegue mais se salvar.