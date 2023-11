Botafogo anuncia contratação de Tiago Nunes para reta final do Brasileirão

O Botafogo anunciou a contratação do técnico Tiago Nunes, de 43 anos, que estava no Sporting Cristal, do Peru, nessa quinta-feira (16). O profissional chega para comandar a equipe nas últimas cinco partidas do Campeonato Brasileiro em meio à luta pelo título e ficará no projeto para a próxima temporada.

Tiago Nunes já negociava com o Glorioso para assumir a equipe em 2024, mas, com a crise na reta final do Brasileirão e sendo ultrapassado pelo Palmeiras, que assumiu a liderança, a cúpula alvinegra optou por antecipar a chegada do novo treinador para o lugar de Lucio Flavio. O Botafogo, com um jogo a menos relação ao Verdão, só depende de si para ser campeão. A equipe paulista soma 62 pontos, enquanto o Alvinegro tem 60.

No futebol brasileiro, o trabalho de destaque do novo comandante do Botafogo foi pelo Athletico-PR, onde conquistou os títulos da Copa Sul-Americana (2018) e Copa do Brasil (2019). Ele também comandou Corinthians, Grêmio e Ceará.

Em seu último trabalho, pelo Sporting Cristal, Tiago Nunes terminou a temporada do Campeonato Peruano com segunda colocação no Apertura e a quarta no Clausura - o Alianza Lima, campeão do Apertura, venceu o Universitario, do Clausura, na grande final e conquistou o título do ano.

Na Libertadores, o Sporting Cristal caiu no Grupo D ao lado do River Plate e do campeão Fluminense, e só conseguiu a terceira colocação, indo parar nos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde foi eliminado pelo Emelec, do Equador.

Tiago Nunes assumiu a equipe na quarta-feira (15) e deu início à preparação visando o importante duelo com o Fortaleza, no dia 23 (quinta-feira), no Castelão, válido pela 29ª rodada. Caso o Botafogo vença o Leão do Pici, reassumirá a liderança do Brasileirão faltando quatro jogos para o fim.