Contra o Fortaleza, Botafogo busca voltar a liderança do Campeonato Brasileiro

Em partida atrasada valida pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza x Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (22), na Arena Castelão, às 19h. O Fortaleza vai pressionado para obter a vitória em casa após os últimos resultados que não foram bons. O mesmo acontece com o Botafogo, que depois de liderar o Brasileirão por inúmeras rodadas, perdeu a liderança.

Com o empate na última rodada, o Botafogo caiu para segundo lugar na tabela de classificação, com 60 pontos. O retrospecto é muito ruim na competição nesta reta final.

VEJA MAIS

Dos últimos cinco jogos, a equipe chegou a ter cinco derrotas e um empate, o que prejudicou a equipe nos pontos que abriu de distância no começo da competição.

Histórico do confronto entre as equipes

As equipes se enfrentaram em 19 oportunidades, com 13 vitórias para o lado do Botafogo, 3 empates e 3 vitórias para o Fortaleza. No confronto do primeiro turno venceu por 2 a 0.

Como Fortaleza x Botafogo estão no Brasileirão

Em décimo segundo lugar na tabela de classificação, o Fortaleza soma 43 pontos, e quer a vitória para se afastar do Z4. Já o Botafogo quer a vitória para retomar a liderança do Brasileirão.