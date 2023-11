Botafogo corre o risco de ficar sem o título Brasileiro: veja a lista de times que 'pipocaram'

Já são cinco partidas sem vencer no Brasileirão e o Botafogo viu a vantagem que já foi de 13 pontos para o segundo colocado escapar. O Palmeiras-SP, que perdeu ontem para o Flamengo, possui o mesmo número de pontos que o Fogão, porém, com dois jogos a mais. Mas a disputa pelo título nacional está acirrada, além do Verdão, o Botafogo ainda tem outros concorrentes, como o RB Bragantino-SP, Flamengo-RJ e Grêmio e o Brasileirão possui histórico de “pipocadas” de clubes que passaram um bom tempo na liderança, mas no final terminaram sem a taça de campeão.

O Fogão joga hoje contra o Grêmio, no Rio de Janeiro, concorrente direto pelo título. Com 59 pontos na tabela, o clube carioca precisa voltar a triunfar, caso contrário o campeonato embola de vez e a equipe alvinegra não quer entrar para a lista de “pipocadas” do Brasileirão.

Confira os clubes que perderam o título e que estiveram na liderança da competição por um longo período:

PALMEIRAS

O Verdão foi líder por 17 rodadas em 2009. O clube era apontado com o favorito ao título brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Muricy Ramalho perdeu a “gordura’ e deixou a liderança para o São Paulo na 33ª rodada e, lá na frente, o Flamengo pegou a primeira posição e fechou o ano com o título na última rodada vencendo o Grêmio pelo placar de 2 a 1, no Maracanã.

SÃO PAULO E INTERNACIONAL

O Tricolor Paulista e o Colorado Gaúcho fizeram um Brasileirão de 2020 bem equilibrado. Os clubes se revezaram na liderança da competição por um bom período, porém, nas últimas rodadas o Inter desgarrou e da 31ª a 36ª rodada, liderou. No penúltimo jogo o Flamengo, que também estava na briga, terminou a rodada na liderança. Para o título ficar no Rio Grande do Sul (RS), bastava o Inter vencer o Corinthians-SP, em Porto Alegre (RS) e contar com um tropeço do Flamengo, mas o Colorado não saiu do empate com o Timão e o Mengão ficou com a taça mais uma vez.

GRÊMIO

Em 2018 o Tricolor Gaúcho liderou o Brasileirão por muitas rodadas e chegou a ter 10 pontos de diferença para o São Paulo. O primeiro turno do Grêmio foi impecável, porém, a equipe comandada pelo técnico Celso Roth caiu bruscamente no returno e foi ameaçado pelo São Paulo, que constou de vez. Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato o São Paulo ultrapassou o Grêmio, com uma arrancada espetacular, fechando a Série A com 75 pontos contra 72 do Grêmio e o título no Morumbi.