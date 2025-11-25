Bodø/Glimt x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/11) pela Champions League

Bodo Glimt x Juventus disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bodø Glimt x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Bodø Glimt e Juventus ainda não venceram nessa etapa da Champions League.

Juventus acumula 3 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o Bodo Glimt soma 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 8 gols sofridos.

Juventus passou por um empate de 4 a 4 com o Borussia, outro de 2 a 2 com Villarreal, por uma derrota de 1 a 0 para o Real Madrid e por um empate de 1 a 1 com o Sporting.

Já o Bodo/Glimt empatou com o Slavia Praha por 2 a 2 , empatou com o Tottenham pelo mesmo placar, perdeu para o Galatasaray pro 3 a 1 e foi superado por Monaco por 1 a 0.

Bodo/Glimt x Juventus: prováveis escalações

Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Bjørkan, Odin Bjørtuft, Brede Moe e Fredrik Sjøvold; Sondre Fet, Patrick Berge e Hakon Evjen; Jens Petter Hauge, Kasper Høgh e Sondre Aucklend. Técnico: Kjetil Knutsen.

Juventus: Michele Di Gregorio; Teun Koopmeiners, Francisco Gatti e Pierre Kalulu; Andrea Cambiasso, Képhren Thuram, Manuel Locatelli e Weston McKennie; Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic e Francisco Conceição. Técnico: Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA

Bodø/Glimt x Juventus

Champions League

Local: Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 17h