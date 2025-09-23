Benfica x Rio Ave: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal Benfica e Rio Ave jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 23.09.25 15h15 Benfica está invicto e já soma 10 pontos a mais que Rio Ave (X/ @SLBenfica) Benfica x Rio Ave disputam hoje, terça-feira (23/09), uma partida atrasada pela 1° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Benfica x Rio Ave ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Benfica está invicto no 3° lugar da Liga Portugal e acumula um total de 4 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados e 2 gols sofridos. Já o Rio Ave é o 16° colocado, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Lincoln x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa da Liga Inglesa Lincoln City e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Jeddah x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa do Rei Saudita Jeddah e Al Nassr jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Benfica x Rio Ave: prováveis escalações Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis, Franjo Ivanovic. Técnico: José Mourinho. Rio Ave: Cezary Miszta; Nelson Abbey, Andreas-Richardos Ntoi, Jakub Brabec; Marios Vrousai, João Graça, Brandon Aguilera, Nikolaos Athanasiou; André Luiz, Clayton, Ole Pohlmann. Técnico: Sotiris Sylaidopoulos. FICHA TÉCNICA Benfica x Rio Ave Campeonato Português Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 16h15 