Benfica x Rio Ave: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal

Benfica x Rio Ave disputam hoje, terça-feira (23/09), uma partida atrasada pela 1° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Benfica x Rio Ave ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Benfica está invicto no 3° lugar da Liga Portugal e acumula um total de 4 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o Rio Ave é o 16° colocado, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Benfica x Rio Ave: prováveis escalações

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis, Franjo Ivanovic. Técnico: José Mourinho.

Rio Ave: Cezary Miszta; Nelson Abbey, Andreas-Richardos Ntoi, Jakub Brabec; Marios Vrousai, João Graça, Brandon Aguilera, Nikolaos Athanasiou; André Luiz, Clayton, Ole Pohlmann. Técnico: Sotiris Sylaidopoulos.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Rio Ave

Campeonato Português

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 16h15