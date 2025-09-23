Jeddah x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa do Rei Saudita Jeddah e Al Nassr jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 23.09.25 14h00 Al Nassr vem de uma vitória de 5 a 1 sobre Al Riyadh (X/ @alnassrfc_en) Jeddah x Al Nassr disputam hoje, terça-feira (23/09), a segunda rodada da Copa do Rei Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Jeddah x Al-Nassr ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Jeddah é o vice-líder da Série B saudita e já acumula nessa uma vitória de 3 a 1 sobre Al Jubail e outra de 2 a 1 contra Al Wehda. Já Al Nassr lidera a Série A com vitórias de 5 a 0 sobre AL Taawon, de 2 a 0 contra Al Kholood e de 5 a 1 sobre Al Riyadh. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Jeddah x Al-Nassr: prováveis escalações Jeddah: Al Mosailem; Asseri, Abu Bakr, Kennedy e Al-Harbi; Mahbub, Aburjania, Al Shamrani e Jawad Haidar; Al Baraa Baazee e Bimenyimana. Técnico: Roberto Oliveira. Al Nassr: Al Najjar; Yahya, Iñigo Martinez, Simakan e Al Ghanam; Mané, Ângelo, Brozovic e Coman; Cristiano Ronaldo e João Felix. Técnico: Jorge Jesus. FICHA TÉCNICA Jeddah x Al Nassr Copa do Rei Saudita Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Nassr jogos de hoje Copa do Rei Saudita Jeddah COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Sevilla x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Sevilla e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.09.25 15h30 Campeonato Espanhol Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Levante e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.09.25 15h30 Campeonato Português Benfica x Rio Ave: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal Benfica e Rio Ave jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 23.09.25 15h15 Copa da Liga Inglesa Lincoln x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa da Liga Inglesa Lincoln City e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 23.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência 23.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 23.09.25 7h00 Futebol Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira 23.09.25 10h25 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17