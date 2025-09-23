Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Jeddah x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa do Rei Saudita

Jeddah e Al Nassr jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Al Nassr vem de uma vitória de 5 a 1 sobre Al Riyadh (X/ @alnassrfc_en)

Jeddah x Al Nassr disputam hoje, terça-feira (23/09), a segunda rodada da Copa do Rei Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Jeddah x Al-Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Jeddah é o vice-líder da Série B saudita e já acumula nessa uma vitória de 3 a 1 sobre Al Jubail e outra de 2 a 1 contra Al Wehda.

Já Al Nassr lidera a Série A com vitórias de 5 a 0 sobre AL Taawon, de 2 a 0 contra Al Kholood e de 5 a 1 sobre Al Riyadh.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Jeddah x Al-Nassr: prováveis escalações

Jeddah: Al Mosailem; Asseri, Abu Bakr, Kennedy e Al-Harbi; Mahbub, Aburjania, Al Shamrani e Jawad Haidar; Al Baraa Baazee e Bimenyimana. Técnico: Roberto Oliveira.

Al Nassr: Al Najjar; Yahya, Iñigo Martinez, Simakan e Al Ghanam; Mané, Ângelo, Brozovic e Coman; Cristiano Ronaldo e João Felix. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA
Jeddah x Al Nassr
Copa do Rei Saudita
Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 15h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Al Nassr

jogos de hoje

Copa do Rei Saudita

Jeddah
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Espanhol

Sevilla x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga

Sevilla e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.09.25 15h30

Campeonato Espanhol

Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga

Levante e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.09.25 15h30

Campeonato Português

Benfica x Rio Ave: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal

Benfica e Rio Ave jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

23.09.25 15h15

Copa da Liga Inglesa

Lincoln x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa da Liga Inglesa

Lincoln City e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

23.09.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira

A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência

23.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

23.09.25 7h00

Futebol

Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira

23.09.25 10h25

PRESSÃO

Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor'

Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor

22.09.25 23h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda