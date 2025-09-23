Lincoln x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa da Liga Inglesa Lincoln City e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 23.09.25 14h45 Chelsea não vence há 23 dias e vem de uma derrota de 2 a 1 para o Manchester United (X/ @Libertadores) Lincoln City x Chelsea disputam hoje, terça-feira (23/09), a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio LNER, em Lincoln, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lincoln x Chelsea ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Jeddah x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa do Rei Saudita Jeddah e Al Nassr jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Athletic Bilbao x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Ath. Bilbao e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Lincoln City empatou com Wigan por 2 a 2, venceu Burton Albion por 1 a 0 e goleou Luton Town por 3 a 1. Já o Chelsea passou por um empate de 2 a 2 com Brentfort, uma derrota de 3 a 1 para o Bayern e outra de 2 a 1 para o United. Lincoln x Chelsea: prováveis escalações Lincoln City: Wickens; Reach, Bradley, Jackson, Darikwa; House, Bayliss, McGrandles, Street; Collins e Draper. Técnico: Michael Skubala. Chelsea: Jorgensen; Gusto, Acheampong, Badiashile, Hato; Andrey Santos, Enzo Fernandez; Tyrique George, Buonanotte, Garnacho; Guiu. Técnico: Enzo Maresca. FICHA TÉCNICA Lincoln City x Chelsea Copa da Liga Inglesa Local: Estádio LNER, em Lincoln, Inglaterra Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 15h45 