Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Lincoln x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa da Liga Inglesa

Lincoln City e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Chelsea não vence há 23 dias e vem de uma derrota de 2 a 1 para o Manchester United (X/ @Libertadores)

Lincoln City x Chelsea disputam hoje, terça-feira (23/09), a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio LNER, em Lincoln, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Lincoln x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

image Jeddah x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa do Rei Saudita
Jeddah e Al Nassr jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

image Athletic Bilbao x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga
Ath. Bilbao e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Lincoln City empatou com Wigan por 2 a 2, venceu Burton Albion por 1 a 0 e goleou Luton Town por 3 a 1.

Já o Chelsea passou por um empate de 2 a 2 com Brentfort, uma derrota de 3 a 1 para o Bayern e outra de 2 a 1 para o United.

Lincoln x Chelsea: prováveis escalações

Lincoln City: Wickens; Reach, Bradley, Jackson, Darikwa; House, Bayliss, McGrandles, Street; Collins e Draper. Técnico: Michael Skubala.

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Acheampong, Badiashile, Hato; Andrey Santos, Enzo Fernandez; Tyrique George, Buonanotte, Garnacho; Guiu. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA
Lincoln City x Chelsea
Copa da Liga Inglesa
Local: Estádio LNER, em Lincoln, Inglaterra
Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lincoln City

chelsea

jogos de hoje

Copa da Liga Inglesa
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Espanhol

Sevilla x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga

Sevilla e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.09.25 15h30

Campeonato Espanhol

Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga

Levante e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.09.25 15h30

Campeonato Português

Benfica x Rio Ave: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal

Benfica e Rio Ave jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

23.09.25 15h15

Copa da Liga Inglesa

Lincoln x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa da Liga Inglesa

Lincoln City e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

23.09.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira

A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência

23.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

23.09.25 7h00

Futebol

Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira

23.09.25 10h25

PRESSÃO

Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor'

Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor

22.09.25 23h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda