Athletic Bilbao x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga

Athletic Bilbao x Girona disputam hoje, terça-feira (23/09), a 6° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ath. Bilbao x Girona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ath. Bilbao está em 7° lugar em La Liga e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Girona está na lanterna, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 2 gols marcados e 15 gols sofridos.

Ath. Bilbao x Girona: prováveis escalações

Athletic Bilbao: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte e Yuri Berchiche; Mikel Vesga e Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet e Álex Berenguer; Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Girona: Livaković; Arnau Martínez, Alejandro Francés e Daley Blind; Hugo Rincón, Azzedine Ounahi, Iván Martín e Álex Moreno; Brahim Gil, Yáser Asprilla e Vladyslav Vanat. Técnico: Míchel.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Girona

Campeonato Espanhol

Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha

Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 14h