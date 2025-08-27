Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League

Benfica e Fenerbahçe jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

A partida de ida entre as equipes terminou em empate sem gols (X/ @SLBenfica)

Benfica x Fenerbahçe disputam hoje, quarta-feira (27/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Benfica x Fenerbahçe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, o Fenerbahçe eliminou o Feyenoord, enquanto o Benfica superou o Nice.

Benfica e Fenerbahçe empataram sem gols durante a partida de ida.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Copenhague x Basel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Champions League
Copenhagen e Basel jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Benfica x Fenerbahçe: prováveis escalações

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Akturkoglu, Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Fenerbahçe: Egribayat, Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski; En Nesyri, Duran. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA
Benfica x Fenerbahçe
Champions League
Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal
Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

benfica

Fenerbahçe

jogos de hoje

Champions League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Liga dos Campeões

Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League

Club Brugge e Rangers jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

27.08.25 15h00

Liga dos Campeões

Copenhague x Basel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Champions League

Copenhagen e Basel jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

27.08.25 15h00

Liga dos Campeões

Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League

Benfica e Fenerbahçe jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

27.08.25 15h00

Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/08) por La Liga

Celta e Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

27.08.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

27.08.25 7h00

TABU

Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL

Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento

27.08.25 10h45

Futebol

Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC

Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28)

27.08.25 10h25

Futebol

Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo

Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A

27.08.25 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda