Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League

Benfica x Fenerbahçe disputam hoje, quarta-feira (27/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Benfica x Fenerbahçe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, o Fenerbahçe eliminou o Feyenoord, enquanto o Benfica superou o Nice.

Benfica e Fenerbahçe empataram sem gols durante a partida de ida.

Benfica x Fenerbahçe: prováveis escalações

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Akturkoglu, Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Fenerbahçe: Egribayat, Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski; En Nesyri, Duran. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Fenerbahçe

Champions League

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 16h