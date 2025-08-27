Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 27.08.25 7h00 Às 21h30, Vasco e Botafogo jogarão pela Copa do Brasil (X/ @SudamericanaBR) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (27/08), incluem partidas pela Champions League, Copa da Alemanha, La Liga e Copa do Brasil Às 13h45, o Qarabag jogará contra o Ferencváros pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 16h, o Benfica enfrentará o Fenerbahçe pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Celta x Betis - 16h - ESPN e Disney+ Copa da Alemanha Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Copa do Brasil Atlético-MG x Cruzeiro - 19h30 - Amazon Prime Athletico-PR x Corinthians - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere Vasco x Botafogo - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere Champions League Qarabag x Ferencváros - 13h45 - Max Copenhagen x Basel - 16h - Max Benfica x Fenerbahçe - 16h - TNT e Max Club Brugge x Rangers - 16h - Space e Max Onde assistir ao jogo de Wehen e Bayern; veja o horário O jogo entre Wehen x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo ESPN 4 e Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Athletico Paranaense e Corinthians; veja o horário O jogo entre Athletico PR x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Vasco da Gama e Botafogo; veja o horário O jogo entre Vasco x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - Copa do Brasil 21h30 - Vasco x Botafogo - Copa do Brasil Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT 16h - Benfica x Fenerbahçe - Champions League ESPN 15h45 - Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique - Copa da Alemanha 16h - Celta x Betis - La Liga SporTV 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - Copa do Brasil 21h30 - Vasco x Botafogo - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - Qarabag x Ferencváros - Champions League 16h - Copenhagen x Basel - Champions League 16h - Benfica x Fenerbahçe - Champions League 16h - Brugge x Rangers - Champions League Disney+ 15h45 - Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique - Copa da Alemanha 16h - Celta x Betis - La Liga Premiere 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - Copa do Brasil 21h30 - Vasco x Botafogo - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 Copa da Liga Inglesa Sheffield Wednesday x Leeds: onde assistir e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Liga Inglesa Sheffield Wednesday e Leeds jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 26.08.25 15h00 Liga dos Campeões Sturm x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/08) pela Champions League Sturm Graz e Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 26.08.25 15h00 Liga dos Campeões Pafos x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League Pafos e Estrela Vermelha jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 26.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 SALVAÇÃO? Novo meia do Paysandu vem de time que pode cair para a Série D, posta foto e 'se anuncia' nas redes Carlos Eduardo estava no ABC-RN, que precisa de um 'milagre' para não cair para a Série D na última rodada da Terceirona. 26.08.25 20h56 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18 SÉRIE B 'Paysandu não pode mais errar se quiser ficar na Série B', afirma meio-campo do Paysandu Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio Ramon Martinez afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona 26.08.25 20h05