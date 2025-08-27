Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (27/08), incluem partidas pela Champions League, Copa da Alemanha, La Liga e Copa do Brasil

Às 13h45, o Qarabag jogará contra o Ferencváros pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 16h, o Benfica enfrentará o Fenerbahçe pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Celta x Betis - 16h - ESPN e Disney+

Copa da Alemanha

Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil

Atlético-MG x Cruzeiro - 19h30 - Amazon Prime Athletico-PR x Corinthians - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere Vasco x Botafogo - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Champions League

Qarabag x Ferencváros - 13h45 - Max Copenhagen x Basel - 16h - Max Benfica x Fenerbahçe - 16h - TNT e Max Club Brugge x Rangers - 16h - Space e Max

