Edição do Dia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, Vasco e Botafogo jogarão pela Copa do Brasil (X/ @SudamericanaBR)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (27/08), incluem partidas pela Champions League, Copa da Alemanha, La Liga e Copa do Brasil

Às 13h45, o Qarabag jogará contra o Ferencváros pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 16h, o Benfica enfrentará o Fenerbahçe pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Celta x Betis - 16h - ESPN e Disney+

Copa da Alemanha

  1. Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil

  1. Atlético-MG x Cruzeiro - 19h30 - Amazon Prime
  2. Athletico-PR x Corinthians - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere
  3. Vasco x Botafogo - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Champions League

  1. Qarabag x Ferencváros - 13h45 - Max
  2. Copenhagen x Basel - 16h - Max
  3. Benfica x Fenerbahçe - 16h - TNT e Max
  4. Club Brugge x Rangers - 16h - Space e Max

Onde assistir ao jogo de Wehen e Bayern; veja o horário

O jogo entre Wehen x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo ESPN 4 e Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Athletico Paranaense e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Athletico PR x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Vasco da Gama e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Vasco x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Vasco x Botafogo - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

  1. 16h - Benfica x Fenerbahçe - Champions League

ESPN

  1. 15h45 - Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique - Copa da Alemanha
  2. 16h - Celta x Betis - La Liga

SporTV

  1. 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Vasco x Botafogo - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - Qarabag x Ferencváros - Champions League
  2. 16h - Copenhagen x Basel - Champions League
  3. 16h - Benfica x Fenerbahçe - Champions League
  4. 16h - Brugge x Rangers - Champions League

Disney+

  1. 15h45 - Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique - Copa da Alemanha
  2. 16h - Celta x Betis - La Liga

Premiere

  1. 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Vasco x Botafogo - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
27.08.25 7h00

