Copenhague x Basel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Champions League

Copenhagen x Basel disputam hoje, quarta-feira (27/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Copenhagen x Basel ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, Copenhague eliminou Malmö com um empate sem gols e uma vitória de 5 a 0.

Já Basileia ainda não jogou na competição.

A partida de ida entre Copenhague e Basileia terminou em empate de 1 a 1.

VEJA MAIS

Copenhague x Basel: prováveis escalações

Copenhague: Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Barisic, Schmid; Leroy, Metinho; Otele, Shaqiri, Traore; Ajeti. Técnico: Ludovic Magnin.

Basel: Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Pereira, Meling; Lerager, Mattsson; Larsson, Elyounoussi, Claesson; Cornelius. Técnico: Jacob Neestrup.

FICHA TÉCNICA

Copenhague x Basel

Champions League

Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca

Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 16h