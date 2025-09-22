Capa Jornal Amazônia
Belgrano x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino

Belgrano e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Na última quarta-feira (17/09), Belgrano goleou Newell's Old Boys por 3 a 1 pela Copa Argentina (X/ @Newells)

Belgrano x Newell's Old Boys disputam hoje, segunda-feira (22/09), pela 9° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Belgrano x Newell's Old Boys ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Newell's Old Boys e Belgrano acumulam 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas pelo Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino.

Newell's Old Boys marcou 8 gols e sofreu outros 8 desses. Já o Belgrano marcou 6 gols e teve sua defesa vazada 7 vezes.

As equipes vêm de um duelo pelas quartas de final da Copa Argentina, no qual Belgrano goleou Newell's Old Boys por 3 a 1.

Belgrano x Newell's Old Boys: prováveis escalações

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández e Franco Jara. Técnico: Ricardo Zielinski.

Newell's Old BoysJuan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Franco Orozo (Facundo Guch), Luca Regiardo, Ever Banega, Josué Colman; Carlos González e Darío Benedetto. Técnico: Cristian Fabbiani.

FICHA TÉCNICA
Belgrano x Newell's Old Boys
Campeonato Argentino
Local: Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina
Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 21h

