Estudiantes x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino Estudiantes e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 22.09.25 18h00 Estudiantes e Defensa y Justicia somam a mesma quantidade de pontos pelo Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @clubdefensayjus) Estudiantes x Defensa y Justicia disputam hoje, segunda-feira (22/09), pela 9° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estudiantes x Defensa y Justicia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Estudiantes é o 8° colocado do Grupo A da segunda fase e soma um total de 4 vitórias, 4 derrotas, 9 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Defensa y Justicia está em 6° lugar no mesmo grupo com 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Estudiantes x Defensa y Justicia: prováveis escalações Estudiantes: Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, José Sosa; Tiago Palacios (Leonardo Suárez), Lucas Alario, Fabricio Pérez (Alexis Castro). Técnico: Eduardo Domínguez. Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, Santiago Sosa, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Bautista Miritello, Juan Manuel Gutiérrez. Técnico: Mariano Soso. FICHA TÉCNICA Estudiantes x Defensa y Justicia Campeonato Argentino Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 19h