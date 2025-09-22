Estudiantes x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino

Estudiantes x Defensa y Justicia disputam hoje, segunda-feira (22/09), pela 9° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estudiantes x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Estudiantes é o 8° colocado do Grupo A da segunda fase e soma um total de 4 vitórias, 4 derrotas, 9 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Defensa y Justicia está em 6° lugar no mesmo grupo com 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

Estudiantes x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, José Sosa; Tiago Palacios (Leonardo Suárez), Lucas Alario, Fabricio Pérez (Alexis Castro). Técnico: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, Santiago Sosa, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Bautista Miritello, Juan Manuel Gutiérrez. Técnico: Mariano Soso.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Defensa y Justicia

Campeonato Argentino

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 19h