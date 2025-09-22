Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 22.09.25 7h00 Sporting e Moreirense jogarão pelo Campeonato Português às 16h15 (Facebook/ @SportingCP) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (22/09), incluem partidas pelo Campeonato Português, Campeonato Argentino e Série A italiana. Às 15h45, Napoli jogará contra Pisa pelo Campeonato Italiano. Já às 16h15, o Sporting enfrentará o Moreirense pela Liga Portugal. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Estudiantes x Defensa y Justicia - 19h - AFA Play Belgrano x Newell's Old Boys - 21h - AFA Play Campeonato Italiano Napoli x Pisa - 15h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português Sporting x Moreirense - 16h15 - XSports Onde assistir ao jogo de Napoli e Pisa; veja o horário O jogo entre Napoli x Pisa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Sporting e Moreirense; veja o horário O jogo entre Sporting x Moreirense terá transmissão ao vivo pela XSports, às 16h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 15h45 - Napoli x Pisa - Campeonato Italiano SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 15h45 - Napoli x Pisa - Campeonato Italiano Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 