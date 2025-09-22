Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Sporting e Moreirense jogarão pelo Campeonato Português às 16h15 (Facebook/ @SportingCP)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (22/09), incluem partidas pelo Campeonato Português, Campeonato Argentino e Série A italiana.

Às 15h45, Napoli jogará contra Pisa pelo Campeonato Italiano. Já às 16h15, o Sporting enfrentará o Moreirense pela Liga Portugal.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino 

  1. Estudiantes x Defensa y Justicia - 19h - AFA Play
  2. Belgrano x Newell's Old Boys - 21h - AFA Play

Campeonato Italiano

  1. Napoli x Pisa - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Sporting x Moreirense - 16h15 - XSports

Onde assistir ao jogo de Napoli e Pisa; veja o horário

O jogo entre Napoli x Pisa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Sporting e Moreirense; veja o horário

O jogo entre Sporting x Moreirense terá transmissão ao vivo pela XSports, às 16h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Napoli x Pisa - Campeonato Italiano

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Napoli x Pisa - Campeonato Italiano

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
