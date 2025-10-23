Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Belgrano x Argentinos Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/10) pela Copa Argentina

Belgrano e Argentinos Juniors jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Ambos Argentinos Juniors e Belgrano somam 18 pontos na Clausura do Campeonato Argentino (X/ @Belgrano)

Belgrano x Argentinos Juniors disputam hoje, quinta-feira (23/10), as semifinais da Copa Argentina 2025. O jogo ocorrerá às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Belgrano x Argentinos Juniors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h10 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Belgrano é o 6° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e soma nesse 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está invicto desde o final de agosto desse ano.

Já o Argentinos Juniors está em 5° lugar no mesmo grupo e acumula 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 10 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas suas últimas partidas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

image LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) da Libertadores
LDU Quito e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Belgrano x Argentinos Juniors: prováveis escalações

Belgrano: Matías Orihuela; Lema, Donatti, Figueroa e Melano; Carbonero, Parra e Piatti; Morales, Mas e Juan. Técnico: Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors: Luis Ardente; Lollo, Morales, Sosa e Almada; Cabrera, Núñez e Moralez; Machín, Álvarez e Romero. Técnico: Nicolás Diez.

FICHA TÉCNICA
Belgrano x Argentinos Juniors
Copa da Argentina 2025
Local: Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina
Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 21h10

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Argentinos Juniors

Belgrano

jogos de hoje

Copa Argentina
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Argentina

Belgrano x Argentinos Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/10) pela Copa Argentina

Belgrano e Argentinos Juniors jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

23.10.25 20h10

Copa Sul-Americana

Univ de Chile x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Sudamericana

Universidad de Chile e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

23.10.25 18h00

Copa Libertadores da América

LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) da Libertadores

LDU Quito e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

23.10.25 18h00

Europa League

Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa

Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

23.10.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Futebol

Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B

Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul

23.10.25 10h22

Futebol

Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas.

22.10.25 14h24

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

23.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda