Belgrano x Argentinos Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/10) pela Copa Argentina Belgrano e Argentinos Juniors jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 23.10.25 20h10 Ambos Argentinos Juniors e Belgrano somam 18 pontos na Clausura do Campeonato Argentino (X/ @Belgrano) Belgrano x Argentinos Juniors disputam hoje, quinta-feira (23/10), as semifinais da Copa Argentina 2025. O jogo ocorrerá às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Belgrano x Argentinos Juniors ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h10 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Belgrano é o 6° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e soma nesse 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está invicto desde o final de agosto desse ano. Já o Argentinos Juniors está em 5° lugar no mesmo grupo e acumula 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 10 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas suas últimas partidas. Belgrano x Argentinos Juniors: prováveis escalações Belgrano: Matías Orihuela; Lema, Donatti, Figueroa e Melano; Carbonero, Parra e Piatti; Morales, Mas e Juan. Técnico: Ricardo Zielinski. Argentinos Juniors: Luis Ardente; Lollo, Morales, Sosa e Almada; Cabrera, Núñez e Moralez; Machín, Álvarez e Romero. Técnico: Nicolás Diez. FICHA TÉCNICA Belgrano x Argentinos Juniors Copa da Argentina 2025 Local: Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 21h10