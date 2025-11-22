Bayern x Freiburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) pela Bundesliga

Bayern de Munique x Freiburg disputam hoje, sábado (22/11), a 11° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 11h30 (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bayern x Freiburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga e acumula 9 vitórias, 1 empate, 35 gols marcados e 6 gols sofridos. O time é o único ainda invicto no Campeonato Alemão.

Freiburg ocupa a 10° posição com 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Bayern x Freiburg: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Kane, Díaz; Jackson.

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Adamu.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Freiburg

Bundesliga

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha

Data/Horário: 22 de novembro de 2025, às 11h30