Bayern x Freiburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) pela Bundesliga Bayern de Munique e Freiburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 22.11.25 10h30 O Bayern soma 15 pontos a mais que o Freiburg e é a única equipe ainda invicta na Bundesliga 2025 (Facebook/ @fcbayern.en) Bayern de Munique x Freiburg disputam hoje, sábado (22/11), a 11° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 11h30 (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Freiburg ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga e acumula 9 vitórias, 1 empate, 35 gols marcados e 6 gols sofridos. O time é o único ainda invicto no Campeonato Alemão. Freiburg ocupa a 10° posição com 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Bayern x Freiburg: prováveis escalações Bayern: Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Kane, Díaz; Jackson. Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Adamu. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Freiburg Bundesliga Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 22 de novembro de 2025, às 11h30