Borussia x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/11) pela Bundesliga

Borussia Dortmund x Stuttgart disputam hoje, sábado (22/11), a 11° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 11h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Stuttgart ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e CazéTV, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Borussia é o 3° colocado da Bundesliga com 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 16 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Stuttgart está em 4° lugar e soma um total de 7 vitórias, 3 derrotas, 17 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Borussia Dortmund x Stuttgart: prováveis escalações

Borussia: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Gross, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Hendriks, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Stuttgart

Bundesliga

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 22 de novembro de 2025, às 11h30