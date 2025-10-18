Capa Jornal Amazônia
Bayern x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/10) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Bayern permanece invicto, venceu todas as partidas que jogou e soma 4 pontos a mais que o Borussia Dortmund (Facebook/ @fcbayern.en)

Bayern de Munique x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (18/10), a 7° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 13h30 (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern München x Borussia Dortmund ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo XSports, OneFootball e CazéTV,  a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga, venceu todos os 6 jogos que disputou, marcou 25 gols e teve sua defesa vazada apenas 3 vezes.

Já o Borussia é o vice-líder, continua invicto e acumula um total de 4 vitórias, 2 empates, 12 gols marcados e 4 gols sofridos.

Bayern x Borussia Dortmund: prováveis escalações

Bayern: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Josué Kimmich e Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Borussia: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier e Sehrou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bundesliga
Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 18 de outubro de 2025, às 13h30

.
