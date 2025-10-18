Bayern x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/10) pela Bundesliga Bayern de Munique e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 18.10.25 12h00 O Bayern permanece invicto, venceu todas as partidas que jogou e soma 4 pontos a mais que o Borussia Dortmund (Facebook/ @fcbayern.en) Bayern de Munique x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (18/10), a 7° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 13h30 (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern München x Borussia Dortmund ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo XSports, OneFootball e CazéTV, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga, venceu todos os 6 jogos que disputou, marcou 25 gols e teve sua defesa vazada apenas 3 vezes. Já o Borussia é o vice-líder, continua invicto e acumula um total de 4 vitórias, 2 empates, 12 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Ahli x Al Shabab: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Saudita Al-Ahli e Al-Shabab jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Bayern x Borussia Dortmund: prováveis escalações Bayern: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Josué Kimmich e Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany. Borussia: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier e Sehrou Guirassy. Técnico: Niko Kovac. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Borussia Dortmund Bundesliga Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 18 de outubro de 2025, às 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Borussia Dortmund jogos de hoje Bundesliga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Bayern x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/10) pela Bundesliga Bayern de Munique e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 18.10.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Série A argentina Lanús x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Argentino Lanús e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.10.25 20h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00