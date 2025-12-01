Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Barracas x Gimnasia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Argentino

Barracas Central e Gimnasia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Nas oitavas de final, Barracas Central eliminou Deportivo Riestra por 1 a 0 e o Gimnasia superou o Unión de Santa Fe por 2 a 1 (X/ @barracascentral)

Barracas Central x Gimnasia disputam hoje, segunda-feira (01/12), as quartas de final do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Barracas Central x Gimnasia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, a Apertura, o Barracas Central ficou em 7° lugar do Grupo A e somou 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. Já na Clausura, o time foi o 6° colocado do Grupo A com 5 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos. Já nas oitavas de final, a equipe superou o Deportivo Riestra por 1 a 0.

Já Gimnasia foi o 11° colocado do Grupo B da Apertura e acumulou 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 9 gols marcados e 18 gols sofridos. Na segunda fase, a equipe ficou em 7° lugar no Grupo B e somou 7 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 14 gols marcados e 16 gols sofridos. Em seguida, nas oitavas de fina, o time elimiou o Unión de Santa Fe por 2 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Bologna x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/12) pela Bundesliga
Bologna e Cremonese jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

image Rayo Vallecano x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/12) por La Liga
Rayo Vallecano e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Barracas x Gimnasia: prováveis escalações

Barracas: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera e Javier Ruiz. Técnico: Rubén Darío Insua.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. Técnico: Fernando Zaniratto.

FICHA TÉCNICA
Barracas Central x Gimnasia
Campeonato Argentino
Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina
Data/Horário: 01 de dezembro de 2025, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gimnasia

Barracas Central

jogos de hoje

campeonato argentino
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão

Grêmio e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.12.25 20h30

Campeonato Brasileiro

Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão

Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.12.25 18h00

Campeonato Inglês

Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League

Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

02.12.25 16h15

Copa da Itália

Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia

Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

02.12.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

02.12.25 7h00

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda