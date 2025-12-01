Barracas x Gimnasia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Argentino Barracas Central e Gimnasia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 01.12.25 16h00 Nas oitavas de final, Barracas Central eliminou Deportivo Riestra por 1 a 0 e o Gimnasia superou o Unión de Santa Fe por 2 a 1 (X/ @barracascentral) Barracas Central x Gimnasia disputam hoje, segunda-feira (01/12), as quartas de final do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barracas Central x Gimnasia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, a Apertura, o Barracas Central ficou em 7° lugar do Grupo A e somou 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. Já na Clausura, o time foi o 6° colocado do Grupo A com 5 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos. Já nas oitavas de final, a equipe superou o Deportivo Riestra por 1 a 0. Já Gimnasia foi o 11° colocado do Grupo B da Apertura e acumulou 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 9 gols marcados e 18 gols sofridos. Na segunda fase, a equipe ficou em 7° lugar no Grupo B e somou 7 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 14 gols marcados e 16 gols sofridos. Em seguida, nas oitavas de fina, o time elimiou o Unión de Santa Fe por 2 a 1. Barracas x Gimnasia: prováveis escalações Barracas: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera e Javier Ruiz. Técnico: Rubén Darío Insua. Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. Técnico: Fernando Zaniratto. FICHA TÉCNICA Barracas Central x Gimnasia Campeonato Argentino Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 01 de dezembro de 2025, 17h 