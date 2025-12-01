Bologna x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/12) pela Bundesliga Bologna e Cremonese jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 01.12.25 15h45 Bologna soma 10 pontos a mais que o Cremonese no Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en) Bologna x Cremonese disputam hoje, segunda-feira (01/12), a 13° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bologna x Cremonese ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bologna é o 5° colocado do Campeonato Italiano e acumula 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados e 8 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas da Série A italiana. Já o Cremonese está em 12° lugar com 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Bologna x Cremonese: prováveis escalações Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. FICHA TÉCNICA Bologna x Cremonese Bundesliga 2025 Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália Data/Horário: 01 de dezembro de 2025, às 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bologna Cremonese Bundesliga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Grêmio e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03