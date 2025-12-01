Rayo Vallecano x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/12) por La Liga Rayo Vallecano e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.12.25 16h00 Rayo Vallecano soma apenas 3 pontos a mais que o Valencia em La Liga (X/ @ValenciaCF) Rayo Vallecano x Valencia disputam hoje, segunda-feira (01/12), a 14° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rayo Vallecano x Valencia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Valencia é o 16° colocado de La Liga e acumula 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já Rayo Vallecano está em 11° lugar com 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados e 14 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Bologna x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/12) pela Bundesliga Bologna e Cremonese jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Rayo Vallecano x Valencia: prováveis escalações Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, López, Valentín, Frutos, F. Perez, Álvaro, Alemão. Valencia: Agirrezabala, Correia, Tarrega, Copete, J. Gayà, D. López, J. Guerra, Pepelu, Danjuma, André Almeida, Hugo Duro. FICHA TÉCNICA Rayo Vallecano x Valencia Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha Data/Horário: 01 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rayo Vallecano Valencia jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/12) por La Liga Barcelona e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03