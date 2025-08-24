Bahia x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

Bahia x Santos disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahia acumula no Brasileirão um total de 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Santos soma 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 20 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Bahia x Santos: prováveis escalações

Bahia: Sem informações.

Santos: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 16h