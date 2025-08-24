Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bahia x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

Bahia e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Bahia soma 12 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR)

Bahia x Santos disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahia acumula no Brasileirão um total de 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Santos soma 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 20 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Bahia x Santos: prováveis escalações

Bahia: Sem informações.

Santos: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Bahia x Santos
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 16h

brasileirão 2025

Bahia

santos

jogos de hoje
Futebol
.
