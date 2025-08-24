Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 24.08.25 15h00 O Corinthians soma só 3 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (Matheus Lima/ Vasco) Vasco da Gama x Corinthians disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vasco acumula no Brasileirão 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians soma 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. O time não vence há X rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Vasco x Corinthians: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti (David). Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Ryan), Breno Bidon ed Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno ou Kayke) e Gui Negão. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Corinthians Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 vasco da gama Corinthians jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Bahia e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 15h00 Campeonato Inglês Fulham x Manchester United: onde assistir e escalações do jogo de hoje (24/08) pela Premier League Fulham e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.08.25 11h30 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54