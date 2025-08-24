Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

Vasco da Gama x Corinthians disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco acumula no Brasileirão 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Corinthians soma 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. O time não vence há X rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

Vasco x Corinthians: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti (David).

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Ryan), Breno Bidon ed Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno ou Kayke) e Gui Negão.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 16h