Bahia x O'Higgins: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pela Libertadores Bahia e O'Higgins jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 25.02.26 18h00 O'Higgins venceu o Bahia por 1 a 0 durante a partida de ida (Letícia Martins/ EC Bahia) Bahia x O'Higgins disputam hoje, quarta-feira (25/02), volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bahia x O'Higgins ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o O'Higgins goleou Unión Española por 4 a 2, venceu o Everton (CHI) por 1 a 0, superou CS Deportivo Concepción por 2 a 1, venceu La Serena por 1 a 0, perdeu para Deportivo Limache por 2 a 1 e perdeu para o Colo-Colo por 1 a 0. Já o Bahia passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Porto SC, um empate de 1 a 1 com o Fluminense, outro empate de 1 a 1 com o Juazeirense, uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco, um empate de 2 a 2 com o Jacuipense e uma vitória de 4 a 2 sobre o Atlético-BA. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de O'Higgins por 1 a 0. Bahia x O'Higgins: prováveis escalações Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kike Olivera (Everaldo, Sanabria ou Pulga) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz e Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio. FICHA TÉCNICA Bahia x O'Higgins Copa Libertadores da América Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 19h Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07