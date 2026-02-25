Bahia x O'Higgins: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pela Libertadores

Bahia x O'Higgins disputam hoje, quarta-feira (25/02), volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x O'Higgins ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o O'Higgins goleou Unión Española por 4 a 2, venceu o Everton (CHI) por 1 a 0, superou CS Deportivo Concepción por 2 a 1, venceu La Serena por 1 a 0, perdeu para Deportivo Limache por 2 a 1 e perdeu para o Colo-Colo por 1 a 0.

Já o Bahia passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Porto SC, um empate de 1 a 1 com o Fluminense, outro empate de 1 a 1 com o Juazeirense, uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco, um empate de 2 a 2 com o Jacuipense e uma vitória de 4 a 2 sobre o Atlético-BA.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de O'Higgins por 1 a 0.

VEJA MAIS

Bahia x O'Higgins: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kike Olivera (Everaldo, Sanabria ou Pulga) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz e Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.

FICHA TÉCNICA

Bahia x O'Higgins

Copa Libertadores da América

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 19h