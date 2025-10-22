Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/10) pelo Brasileirão

Bahia x Internacional disputam hoje, quarta-feira (22/10), uma partida atrasada pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bahia ocupa a 6° posição do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 39 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Internacional está em 14° lugar com 9 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Bahia x Internacional: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Jean Lucas, Acevedo e Michel Araújo; Ademir, Tiago e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Ivan; Vitão, Clayton e Juninho; Bernabei, Thiago Maia, Bruno Gomes e Aguirre; Alan Patrick; Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 19h