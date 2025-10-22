Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/10) pelo Brasileirão Bahia e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 22.10.25 18h00 O Bahia soma 11 pontos a mais que o Inter no Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) Bahia x Internacional disputam hoje, quarta-feira (22/10), uma partida atrasada pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bahia ocupa a 6° posição do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 39 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Internacional está em 14° lugar com 9 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/10) da Libertadores Flamengo e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Bahia x Internacional: prováveis escalações Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Jean Lucas, Acevedo e Michel Araújo; Ademir, Tiago e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. Internacional: Ivan; Vitão, Clayton e Juninho; Bernabei, Thiago Maia, Bruno Gomes e Aguirre; Alan Patrick; Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz. FICHA TÉCNICA Bahia x Internacional Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Internacional Bahia jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/10) pelo Brasileirão Bahia e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.10.25 18h00 Copa Libertadores da América Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/10) da Libertadores Flamengo e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.10.25 18h00 Liga dos Campeões Atalanta x Slavia Praha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Atalanta e Slavia Praga jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 15h00 Liga dos Campeões Sporting x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League Sporting e Olympique de Marseille jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Falta de interpretação da Fiel Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. 22.10.25 11h45 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46