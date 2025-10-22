Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/10) da Libertadores

Flamengo e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas quartas de final, o Flamengo eliminou o Estudiantes, enquanto Racing superou o Vélez Sarsfield (X/ @Flamengo)

Flamengo x Racing Club disputam hoje, quarta-feira (22/09), a ida das semifinais da Copa Libertadores da América 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Racing ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou o Peñarol com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 1; e o Vélez Sarsfield após duas vitórias de 1 a 0.

Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Internacional com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 0; e o Estudiantes nos pênaltis, após uma vitória de 2 a 1 e uma derrota de 1 a 0.

Flamengo x Racing: prováveis escalações

Flamengo: Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Gerson; Luiz Araújo, Arrascaeta, Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Racing Club: Facundo Cambeses; Mura, Colombo, Rojo, Rojas; Nardoni, Almendra, Sosa; Solari, Conechny, Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

FICHA TÉCNICA
Flamengo x Racing Club
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 21h30

Copa Libertadores da América

flamengo

Racing Club

jogos de hoje
Futebol
