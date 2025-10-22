Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/10) da Libertadores Flamengo e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 22.10.25 18h00 Nas quartas de final, o Flamengo eliminou o Estudiantes, enquanto Racing superou o Vélez Sarsfield (X/ @Flamengo) Flamengo x Racing Club disputam hoje, quarta-feira (22/09), a ida das semifinais da Copa Libertadores da América 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Racing ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou o Peñarol com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 1; e o Vélez Sarsfield após duas vitórias de 1 a 0. Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Internacional com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 0; e o Estudiantes nos pênaltis, após uma vitória de 2 a 1 e uma derrota de 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Flamengo x Racing: prováveis escalações Flamengo: Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Gerson; Luiz Araújo, Arrascaeta, Pedro. Técnico: Filipe Luís. Racing Club: Facundo Cambeses; Mura, Colombo, Rojo, Rojas; Nardoni, Almendra, Sosa; Solari, Conechny, Martínez. Técnico: Gustavo Costas. FICHA TÉCNICA Flamengo x Racing Club Copa Libertadores da América Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América flamengo Racing Club jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/10) pelo Brasileirão Bahia e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.10.25 18h00 Copa Libertadores da América Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/10) da Libertadores Flamengo e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.10.25 18h00 Liga dos Campeões Atalanta x Slavia Praha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Atalanta e Slavia Praga jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 15h00 Liga dos Campeões Sporting x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League Sporting e Olympique de Marseille jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Falta de interpretação da Fiel Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. 22.10.25 11h45 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46