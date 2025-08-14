Atlético x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/8) pela Copa Sudamericana

Atlético-MG x Godoy Cruz disputam hoje, quinta-feira (14/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético MG x Godoy Cruz ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Atlético ficou em 2° lugar no Grupo H com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota.

Já o Godoy Cruz liderou invicto o Grupo D da competição e acumulou um total de 3 vitórias e 3 derrotas.

Atlético (MG) x Godoy Cruz: prováveis escalações

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Alan Franco; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

Godoy Cruz: Petroli; Jara, Mateo Mendoza, Quiroz, Morán; Maximiliano González; Sosa, Poggi, Fernández e Santino Andino; Auzmendi. Técnico: Tino Ribonetto.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Godoy Cruz

Copa Sudamericana 2025

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 19h