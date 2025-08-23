Arsenal x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League

Arsenal x Leeds disputam hoje, sábado (23/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo começará às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Leeds ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Arsenal venceu o Manchester United e o Leeds superou o Everton, ambos por 1 a 0.

Arsenal x Leeds: prováveis escalações

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Martinelli, Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Leeds: Lucas Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Longstaff, Stach, James, Gnonto, Tanaka; Piroe. Técnico: Daniel Farke.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Leeds

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 13h30