Arsenal x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Arsenal e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 12h00 Na primeira rodada, o Arsenal venceu o Manchester United e o Leeds superou o Everton, ambos por 1 a 0 (X/ @Arsenal) Arsenal x Leeds disputam hoje, sábado (23/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo começará às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arsenal x Leeds ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Arsenal venceu o Manchester United e o Leeds superou o Everton, ambos por 1 a 0. Arsenal x Leeds: prováveis escalações Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Martinelli, Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta. Leeds: Lucas Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Longstaff, Stach, James, Gnonto, Tanaka; Piroe. Técnico: Daniel Farke. FICHA TÉCNICA Arsenal x Leeds Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 13h30