Arouca x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Liga Portugal Arouca e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 29.09.25 15h00 Porto já soma 8 pontos a mais que Arouca e venceu todos os 6 jogos que já disputou pela Liga Portugal (X/ @FCPorto) Arouca x Porto disputam hoje, segunda-feira (19/09), a ° rodada da Liga Portugal. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Arouca x Porto ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Porto lidera invicto a Liga Portugal, venceu todos os 6 jogos que já disputou, marcou 15 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez. Já o Arouca ocupa a 9° posição da competição e acumula 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 14 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Genoa x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Campeonato Italiano Genoa e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Everton x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Premier League Everton e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Arouca x Porto: prováveis escalações Arouca: Valido; Esgaio, Rocha, Popovic, Dante; Fukui, Simao; Nandin, Lee, Djouahra; Trezza. Técnico: Vasco Seabra. Porto: Costa; Fernandes, Kiwior, Bednarek, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Gomes, Aghehowa, Sainz. Técnico: Francesco Farioli. FICHA TÉCNICA Arouca x Porto Campeonato Português Local: Estádio Municipal de Arouca, em Portugal Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Português Arouca porto jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Valencia x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) por La Liga Valencia e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 Campeonato Inglês Everton x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Premier League Everton e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 Campeonato Português Arouca x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Liga Portugal Arouca e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 29.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B Amazonas e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08