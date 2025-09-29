Arouca x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Liga Portugal

Arouca x Porto disputam hoje, segunda-feira (19/09), a ° rodada da Liga Portugal. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Arouca x Porto ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Porto lidera invicto a Liga Portugal, venceu todos os 6 jogos que já disputou, marcou 15 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez.

Já o Arouca ocupa a 9° posição da competição e acumula 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 14 gols sofridos.

Arouca x Porto: prováveis escalações

Arouca​: Valido; Esgaio, Rocha, Popovic, Dante; Fukui, Simao; Nandin, Lee, Djouahra; Trezza. Técnico: Vasco Seabra.

Porto: Costa; Fernandes, Kiwior, Bednarek, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Gomes, Aghehowa, Sainz. Técnico: Francesco Farioli.

FICHA TÉCNICA

Arouca x Porto

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal de Arouca, em Portugal

Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 16h