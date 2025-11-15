Remo busca vitória na Ressacada para ficar a um passo do acesso à Série A Equipe paraense mira combinação de resultados para confirmar o acesso antecipado neste sábado O Liberal 15.11.25 7h30 Remo e Avaí se enfrentam neste sábado (15), na Ressacada. (Cristino Martins / O Liberal) O Remo entra em campo neste sábado (15), às 16h30, na Ressacada, com a chance de encaminhar o retorno à Série A após 32 anos. Com 59 pontos, o time paraense depende apenas de si para subir. A vitória sobre o Avaí pode até confirmar o acesso já nesta rodada, desde que pelo menos dois dos concorrentes diretos — Chapecoense, Criciúma e Goiás, todos com 58 pontos — não pontuem. Se empatar ou perder, a decisão fica para a última partida, contra o Goiás, em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para o duelo, o Remo terá um alerta importante: oito jogadores estão pendurados, entre eles quatro titulares — Klaus, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo. Se receberem cartão, ficam fora justamente da última rodada. Durante a semana, o técnico Guto Ferreira fez alguns ajustes, mas não deixou claro se deve poupar algum atleta ou se irá colocar o time com força máxima para tentar buscar o resultado e aguardar os desdobramentos externos. Na última rodada, o time volta a Belém e faz sua despedida da Série B contra o Goiás, no próximo dia 23. VEJA MAIS Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. Raio-X: Adversário do Remo, Avaí tem ataque forte, mas vive crise e só cumpre tabela na Série B Time catarinense combina volume ofensivo e disciplina defensiva, mas chega pressionado por salários atrasados Sem César Augusto, Avaí-SC enfrenta o Remo com o terceiro goleiro como titular Equipe catarinense não tem mais chances matemáticas de acesso e cumpre tabela O Avaí, por sua vez, vive momento distinto. Com 52 pontos, não briga mais por acesso e nem corre risco de queda, mas enfrenta crise por atraso de salários. O técnico terá um desfalque chave: o goleiro César Augusto, expulso na rodada passada. Como o reserva Igor Bohn está lesionado, o time catarinense jogará com o terceiro goleiro, Otávio. Mesmo instável fora de campo, o Avaí mantém força ofensiva: tem o 4º melhor ataque da Série B, com 47 gols, lidera bolas longas certas e figura entre os times que mais finalizam no gol. A defesa também se destaca pelo baixo número de faltas e cartões. Com objetivos opostos, o confronto coloca pressão total sobre o Remo, que tenta, pela primeira vez em mais de três décadas, sentir o gosto de jogar na elite do futebol brasileiro. Ficha Técnica Data: 15/11/2025 Hora: 16h Local: estádio da Ressacada Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Quarto Árbitro: Roger Goulart (RS) Avaí: Otávio; Marcos Vinícius, Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Vinícius Bergantin Remo: Marcelo Rangel; Pedro Costa, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Nathan Camargo e Panagiotis; Diego Hernández, Pedro Rocha e Nico Ferreira. Técnico: Guto Ferreira Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 avaí x remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Futebol Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo 15.11.25 19h39 Futebol Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida 15.11.25 18h50 Futebol Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos 15.11.25 18h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00