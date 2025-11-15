Remo busca vitória na Ressacada para ficar a um passo do acesso à Série A

O Remo entra em campo neste sábado (15), às 16h30, na Ressacada, com a chance de encaminhar o retorno à Série A após 32 anos. Com 59 pontos, o time paraense depende apenas de si para subir. A vitória sobre o Avaí pode até confirmar o acesso já nesta rodada, desde que pelo menos dois dos concorrentes diretos — Chapecoense, Criciúma e Goiás, todos com 58 pontos — não pontuem. Se empatar ou perder, a decisão fica para a última partida, contra o Goiás, em Belém.

Para o duelo, o Remo terá um alerta importante: oito jogadores estão pendurados, entre eles quatro titulares — Klaus, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo. Se receberem cartão, ficam fora justamente da última rodada.

Durante a semana, o técnico Guto Ferreira fez alguns ajustes, mas não deixou claro se deve poupar algum atleta ou se irá colocar o time com força máxima para tentar buscar o resultado e aguardar os desdobramentos externos. Na última rodada, o time volta a Belém e faz sua despedida da Série B contra o Goiás, no próximo dia 23.

O Avaí, por sua vez, vive momento distinto. Com 52 pontos, não briga mais por acesso e nem corre risco de queda, mas enfrenta crise por atraso de salários. O técnico terá um desfalque chave: o goleiro César Augusto, expulso na rodada passada. Como o reserva Igor Bohn está lesionado, o time catarinense jogará com o terceiro goleiro, Otávio.

Mesmo instável fora de campo, o Avaí mantém força ofensiva: tem o 4º melhor ataque da Série B, com 47 gols, lidera bolas longas certas e figura entre os times que mais finalizam no gol. A defesa também se destaca pelo baixo número de faltas e cartões.

Com objetivos opostos, o confronto coloca pressão total sobre o Remo, que tenta, pela primeira vez em mais de três décadas, sentir o gosto de jogar na elite do futebol brasileiro.

Ficha Técnica

Data: 15/11/2025

Hora: 16h

Local: estádio da Ressacada

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto Árbitro: Roger Goulart (RS)

Avaí: Otávio; Marcos Vinícius, Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber.

Técnico: Vinícius Bergantin

Remo: Marcelo Rangel; Pedro Costa, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Nathan Camargo e Panagiotis; Diego Hernández, Pedro Rocha e Nico Ferreira.

Técnico: Guto Ferreira