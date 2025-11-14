Raio-X: Adversário do Remo, Avaí tem ataque forte, mas vive crise e só cumpre tabela na Série B Time catarinense combina volume ofensivo e disciplina defensiva, mas chega pressionado por salários atrasados Iury Costa 14.11.25 16h00 Remo e Avaí se enfrentam neste sábado (15), às 16h30, na Ressacada. (Cristino Martins / O Liberal) O Clube do Remo terá pela frente um adversário que une força ofensiva, disciplina tática e turbulência nos bastidores. O Avaí, rival azulino na 37ª rodada da Série B, vive um momento de pouca pressão esportiva, mas de muita instabilidade extracampo, enquanto se prepara para receber o Leão neste sábado (15), às 16h30, na Ressacada, no que deve ser o tão esperado "jogo do acesso" do Leão paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ataque forte, mas com desperdícios Desde o início da Segundona, o Avaí se firmou como um dos ataques mais produtivos do campeonato. Com 47 gols marcados, o clube tem o 4º melhor ataque e mantém alta média de finalizações. O volume, porém, vem acompanhado de falhas: o time é o 4º que mais desperdiça grandes chances, somando 44 oportunidades perdidas. A equipe também lidera a Série B em bolas longas certas (22,9 por partida), indicando um estilo de jogo mais direto, com transições rápidas e passes verticais para acelerar as jogadas. Em contrapartida, o Avaí é um dos times que menos acerta cruzamentos (3,9 por jogo), o que revela menor eficácia nas jogadas pelos lados. Mesmo com oscilações, o ataque merece atenção: o time é o 6º que mais finaliza no gol (4,6 chutes certos por jogo) e o 5º com mais dribles certos (7,5 por partida), mostrando boa capacidade individual para romper defesas fechadas. Defesa disciplinada Do outro lado do campo, o Avaí se destaca pela organização defensiva. A equipe é a 2ª com menos cartões amarelos na Série B (78) e uma das defesas mais corretas, com média de apenas 12,5 faltas cometidas por jogo. O sistema defensivo, embora não esteja entre os menos vazados, mostra equilíbrio e bom posicionamento. VEJA MAIS Remo chega para enfrentar o Avaí como um dos melhores visitantes da Série B Leão perdeu apenas uma vez nos últimos 12 jogos como visitante e tem a segunda maior torcida fora de casa na Série B Com oito pendurados, Remo encara o Avaí em duelo decisivo pela Série B Metade dos pendurados é titular, e risco de suspensão preocupa para a rodada final contra o Goiás. Sem briga por acesso e vivendo crise interna Com 52 pontos, o Avaí não tem mais objetivos esportivos: está garantido na Série B de 2026 e não alcança mais o G-4. Essa condição contrasta com o momento do Remo, que entra em campo na 3ª colocação, com 59 pontos, dependendo apenas de si para conquistar o acesso. Nos bastidores, porém, o Avaí enfrenta um cenário delicado. Nesta quarta-feira (12), os jogadores decidiram não treinar em protesto por salários atrasados. A dívida inclui dois meses de CLT, seis meses de direitos de imagem e a premiação do título catarinense. A diretoria ainda não apresentou previsão de pagamento. Para isso, o clube utilizará alguns atletas da base. Além deste fator que facilita a vida do Clube do Remo, torcedores do Avaí sugerem que o time alivie diante do Remo para prejudicar Chapecoense e Criciúma, rivais diretos na briga pelo acesso, movimentação que gerou forte repercussão nas redes sociais. Jogo do acesso para o Leão A partida deste sábado (15), às 16h30, na Arena Ressacada, será crucial para o Remo, que tenta chegar aos 62 pontos e encaminhar o retorno à Série A após 32 anos. O confronto terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+. 