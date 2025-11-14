Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com oito pendurados, Remo encara o Avaí em duelo decisivo pela Série B

Metade dos pendurados é titular, e risco de suspensão preocupa para a rodada final contra o Goiás.

O Liberal
fonte

Para a partida contra o Avaí, o Leão Azul tem oito jogadores pendurados que correm risco de suspensão (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo enfrenta o Avaí-SC neste sábado (15), às 16h30, no Estádio da Ressaca, em Florianópolis. O confronto é válido pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Leão Azul tem oito jogadores pendurados que correm risco de suspensão: Pavani, Klaus, Sávio, Pedro Castro, Nathan Pescador, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Dos oito jogadores pendurados, metade são titulares: Klaus, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo. Caso recebam mais um cartão amarelo, esses atletas não poderão participar da partida contra o Goiás-GO, válida pela última rodada da Série B e que pode garantir o retorno do Leão Azul à Primeira Divisão após 32 anos.

VEJA MAIS

image Diego freia 'oba oba' contra o Avaí: 'Esses jogos são os mais difíceis'
Uruguaio retorna ao Remo e diz que Avaí, mesmo em crise e usando garotos, pode oferecer mais perigo por jogar “solto” na Ressacada

image Remo garante lote de ingressos para torcida no jogo decisivo contra o Avaí pela Série B
Diretoria do Remo solicitou um lote extra de bilhetes ao Avaí, que atendeu o pedido azulino

]

Cenário

O Remo ocupa atualmente a terceira posição do campeonato, acumulando 59 pontos e ficando atrás apenas do líder Coritiba-PR (64) e do Athletico-PR (59). Restando somente seis pontos em disputa, o Leão Azul ainda tem a chance de finalizar a competição com 65 pontos, mas pode selar seu retorno à Série A já nesta 37ª rodada.

Para garantir o acesso antecipado, o time paraense precisa vencer o Leão da Ilha e torcer para que Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO sejam derrotados em seus respectivos jogos. Se esse cenário se concretizar, o clube azulino alcançaria 62 pontos e eliminaria matematicamente as chances dos concorrentes diretos, que ficariam limitados a um máximo de 61 pontos. A Chape, atualmente em quarto lugar com 58 pontos, e o Tigre e o Esmeraldino, ambos com a mesma pontuação, enfrentam adversários distintos na próxima jornada.

Em caso de um empate na próxima partida, a decisão final do acesso seria adiada para a partida contra o Goiás-GO, exigindo uma vitória do Remo. No entanto, o Leão mantém a dependência exclusiva dos próprios resultados para assegurar o acesso. Uma derrota, por outro lado, pode reacender a disputa, considerando os três times com 58 pontos e o Novorizontino, com 57, que ainda ambiciona a Série A, tornando essencial que a equipe de Guto Ferreira mantenha o foco e busque a vitória.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

remo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

Futebol

Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico

Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo

15.11.25 19h39

Futebol

Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B

O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida

15.11.25 18h50

Futebol

Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado

O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos

15.11.25 18h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda