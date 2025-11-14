Com oito pendurados, Remo encara o Avaí em duelo decisivo pela Série B

O Remo enfrenta o Avaí-SC neste sábado (15), às 16h30, no Estádio da Ressaca, em Florianópolis. O confronto é válido pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Leão Azul tem oito jogadores pendurados que correm risco de suspensão: Pavani, Klaus, Sávio, Pedro Castro, Nathan Pescador, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo.

Dos oito jogadores pendurados, metade são titulares: Klaus, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo. Caso recebam mais um cartão amarelo, esses atletas não poderão participar da partida contra o Goiás-GO, válida pela última rodada da Série B e que pode garantir o retorno do Leão Azul à Primeira Divisão após 32 anos.

O Remo ocupa atualmente a terceira posição do campeonato, acumulando 59 pontos e ficando atrás apenas do líder Coritiba-PR (64) e do Athletico-PR (59). Restando somente seis pontos em disputa, o Leão Azul ainda tem a chance de finalizar a competição com 65 pontos, mas pode selar seu retorno à Série A já nesta 37ª rodada.

Para garantir o acesso antecipado, o time paraense precisa vencer o Leão da Ilha e torcer para que Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO sejam derrotados em seus respectivos jogos. Se esse cenário se concretizar, o clube azulino alcançaria 62 pontos e eliminaria matematicamente as chances dos concorrentes diretos, que ficariam limitados a um máximo de 61 pontos. A Chape, atualmente em quarto lugar com 58 pontos, e o Tigre e o Esmeraldino, ambos com a mesma pontuação, enfrentam adversários distintos na próxima jornada.

Em caso de um empate na próxima partida, a decisão final do acesso seria adiada para a partida contra o Goiás-GO, exigindo uma vitória do Remo. No entanto, o Leão mantém a dependência exclusiva dos próprios resultados para assegurar o acesso. Uma derrota, por outro lado, pode reacender a disputa, considerando os três times com 58 pontos e o Novorizontino, com 57, que ainda ambiciona a Série A, tornando essencial que a equipe de Guto Ferreira mantenha o foco e busque a vitória.