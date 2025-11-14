Listão dos pendurados: Remo joga com o Avaí sob risco de desfalques decisivos para última rodada

O Remo enfrenta o Avaí neste sábado (15), pela penúltima rodada da Série B. O Leão Azul precisa lidar com a preocupação de ter oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Caso sejam punidos novamente, esses atletas podem ficar de fora da partida decisiva contra o Goiás, na rodada final da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal identificou os seguintes atletas com risco de suspensão: Pavani, Klaus, Sávio, Pedro Castro, Nathan Pescador, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo. Destes, Klaus e Nathan Camargo são titulares no elenco comandado por Guto Ferreira, enquanto Marcelinho está lesionado e não deve jogar contra o Avaí.

Apesar do grande número de atletas com dois amarelos, o Remo se destaca como um dos times mais disciplinados desta Série B. Segundo a ESPN, o clube é a equipe com menos cartões recebidos, acumulando 84 amarelos e apenas dois vermelhos ao longo de 36 rodadas disputadas.

Detalhes dos cartões do Remo na Série B

Os únicos dois cartões vermelhos aplicados ao clube azulino ocorreram com o meia Régis, durante uma confusão no aquecimento contra o Goiás, em Goiânia, e com o atacante Pedro Rocha, expulso na partida diante da Ferroviária, em Belém.

Mesmo com poucas expulsões, o Remo costuma ter desfalques por suspensão. Na rodada passada, por exemplo, Diego Hernandez não esteve em campo por ter acumulado três cartões amarelos. Para a partida contra o Avaí-SC, no entanto, o Leão não terá nenhum jogador suspenso por cartões.

Remo busca acesso e posição na tabela da Série B

Atualmente, o Remo ocupa a 3ª posição na Série B, com um total de 59 pontos. Uma vitória diante do Avaí representará um passo decisivo rumo ao acesso à Primeira Divisão do Brasileirão, um feito que não é alcançado pelo clube há 32 anos.

A partida está marcada para as 16h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). O confronto terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal.