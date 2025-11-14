Listão dos pendurados: Remo joga com o Avaí sob risco de desfalques decisivos para última rodada Remo soma 84 cartões amarelos no campeonato e precisa administrar riscos na Ressacada. Caio Maia 14.11.25 18h03 Kalus é um dos pendurados do Leão Azul para o jogo contra o Avaí. (Samara Miranda/Ascom Remo) O Remo enfrenta o Avaí neste sábado (15), pela penúltima rodada da Série B. O Leão Azul precisa lidar com a preocupação de ter oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Caso sejam punidos novamente, esses atletas podem ficar de fora da partida decisiva contra o Goiás, na rodada final da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal identificou os seguintes atletas com risco de suspensão: Pavani, Klaus, Sávio, Pedro Castro, Nathan Pescador, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo. Destes, Klaus e Nathan Camargo são titulares no elenco comandado por Guto Ferreira, enquanto Marcelinho está lesionado e não deve jogar contra o Avaí. Apesar do grande número de atletas com dois amarelos, o Remo se destaca como um dos times mais disciplinados desta Série B. Segundo a ESPN, o clube é a equipe com menos cartões recebidos, acumulando 84 amarelos e apenas dois vermelhos ao longo de 36 rodadas disputadas. Detalhes dos cartões do Remo na Série B Os únicos dois cartões vermelhos aplicados ao clube azulino ocorreram com o meia Régis, durante uma confusão no aquecimento contra o Goiás, em Goiânia, e com o atacante Pedro Rocha, expulso na partida diante da Ferroviária, em Belém. Mesmo com poucas expulsões, o Remo costuma ter desfalques por suspensão. Na rodada passada, por exemplo, Diego Hernandez não esteve em campo por ter acumulado três cartões amarelos. Para a partida contra o Avaí-SC, no entanto, o Leão não terá nenhum jogador suspenso por cartões. Remo busca acesso e posição na tabela da Série B Atualmente, o Remo ocupa a 3ª posição na Série B, com um total de 59 pontos. Uma vitória diante do Avaí representará um passo decisivo rumo ao acesso à Primeira Divisão do Brasileirão, um feito que não é alcançado pelo clube há 32 anos. A partida está marcada para as 16h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). O confronto terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo pendurados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Futebol Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo 15.11.25 19h39 Futebol Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida 15.11.25 18h50 Futebol Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos 15.11.25 18h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00