“Ansiedade é normal, mas estamos preparados”, diz Marcelo Rangel antes de jogo decisivo do Remo

A reta final da Série B coloca o Clube do Remo diante de um dos jogos mais importantes de sua história recente. Na 3ª colocação, com 59 pontos, o Leão depende apenas de si para voltar à Série A após 32 anos e enfrenta o Avaí neste sábado (15), às 16h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em coletiva nesta sexta-feira (14), o goleiro Marcelo Rangel falou sobre a preparação para o confronto decisivo e destacou o controle emocional da equipe, mesmo com a ansiedade natural do momento.

“Nós estamos focados jogo a jogo. A ansiedade é normal, mas a equipe está bem concentrada. Todos estão dando o seu melhor e tenho certeza de que estamos preparados fisicamente, tecnicamente e mentalmente”, afirmou.

Rangel comentou ainda sobre sua trajetória no clube e a importância de encarar cada etapa como parte de um ciclo de amadurecimento. “Tudo na nossa vida são processos. Estou no clube há praticamente dois anos e vivi de tudo com essa camisa. As coisas foram acontecendo da melhor forma e é mais um momento marcante que pode entrar para a história do Remo.”

Ao analisar o desempenho nas últimas rodadas, o goleiro reforçou a confiança construída pelo grupo: “Essa sequência de vitórias nos mostra a importância de acreditar. O que nos trouxe até os 59 pontos foi trabalho, dedicação e união. Se no começo do campeonato o objetivo era apenas se manter, hoje estamos sonhando alto.”

VEJA MAIS

Torcida azulina deve lotar o setor visitante

Com grande procura por ingressos, o Remo solicitou uma carga extra para o setor visitante na Ressacada. A previsão é de aproximadamente 2 mil azulinos apoiando o time em Florianópolis, número que impressiona o elenco.

“Uma coisa que me chamou atenção desde a minha chegada foi o apoio da Fenômeno Azul, independente de onde o Remo jogue. Em todos os estados tem um grande número de torcedores apoiando. Isso nos motiva e mostra a confiança no nosso trabalho”, destacou o goleiro.

Rangel aproveitou para agradecer ao torcedor. “O recado que deixo é de agradecimento. Em nenhum momento o torcedor largou a nossa mão. O apoio deles é fundamental nesse momento final.”

O confronto contra o Avaí terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração da Rádio Liberal+. Uma vitória pode colocar o Remo a um passo da elite do futebol brasileiro.