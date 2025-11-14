Sem César Augusto, Avaí-SC enfrenta o Remo com o terceiro goleiro como titular

Em meio a uma crise interna por conta de falta de pagamento, o Avaí-SC se prepara para enfrentar o Remo no próximo sábado (15), em duelo pela 37ª rodada da Série B. A equipe terá um desfalque importante: o goleiro César Augusto. Com isso, o time entrará em campo para enfrentar o Remo no próximo sábado (15) com o terceiro arqueiro, Otávio.

César Augusto vai cumprir suspensão contra o Leão Azul. O jogador foi expulso no final da partida contra o Vila Nova-GO, no último sábado (8). Assim, com o segundo goleiro, Igor Bohn, lesionado, a titularidade será de Otávio, que começará jogando pela segunda vez na Série B.

O Avaí-SC não tem mais chances matemáticas de subir para a Série A, mas também não tem possibilidade de ser rebaixado. Assim, a equipe catarinense só cumpre tabela. O time ocupa a nona posição, com 52 pontos.

Além disso, fora de campo, o clube enfrenta algumas questões internas. Na última quarta-feira (12), os jogadores fizeram greve e não treinaram por conta de atrasos no pagamento dos salários. Na quinta-feira (13), o elenco voltou às atividades normais.

Do outro lado, o Remo vive um momento completamente diferente. Em boa fase, a equipe está invicta há oito jogos. Na terceira colocação da tabela, com 59 pontos, o time azulino está mais do que vivo na briga pelo acesso e pode subir já contra o Leão da Ilha. Para isso, o clube paraense precisa vencer e contar com tropeços de Chapecoense-SC, Goiás-GO e Criciúma-SC.

A partida entre Avaí-SC e Remo ocorre no sábado (15), a partir das 16h30, no estádio da Ressacada. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na rádio Liberal+.