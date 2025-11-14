Lanús x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/11) pelo Campeonato Argentino Lanús e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.11.25 19h00 Lanús soma 9 pontos a mais que o Tucumán no Grupo B da clausura do Campeonato Argentino (X/ @Sudamericana) Lanús x Tucumán disputam hoje, sexta-feira (14/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x Tucumán ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Lanús é o 3° colocado do Grupo B da segunda fase e acumula 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Argentino. Já o Tucumán ocupa a 11° posição do mesmo grupo com 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 16 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (14/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Lanús x Tucumán: prováveis escalações Lanús: Sem informações. Técnico: Mauricio Pellegrino. Tucumán: Sem informações. Técnico: Hugo Colace. FICHA TÉCNICA Lanús x Tucumán Campeonato Argentino Local: Estádio Cidade de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lanús Tucumán jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão Santos e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.11.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00