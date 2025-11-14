Lanús x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/11) pelo Campeonato Argentino

Lanús x Tucumán disputam hoje, sexta-feira (14/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Tucumán ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Lanús é o 3° colocado do Grupo B da segunda fase e acumula 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Argentino.

Já o Tucumán ocupa a 11° posição do mesmo grupo com 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 16 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Lanús x Tucumán: prováveis escalações

Lanús: Sem informações. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Tucumán: Sem informações. Técnico: Hugo Colace.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Tucumán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Cidade de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 20h